На космодроме Куру во Французской Гвиане испытали систему разбрызгивания воды на стартовом комплексе для новой европейской ракеты Ariane 6. Этот процесс активируется за считанные секунды до взлета, чтобы погасить сильнейший звук заработавших двигателей и защитить носитель с грузами и наземную инфраструктуру от акустического удара.

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Генерируемые выхлопными газами двигателей ударные волны превышают скорость звука. Уровень шума на площадке в момент старта и несколько секунд после него приближается к 200 децибелам.

Чтобы избежать разрушения конструкций ракеты и наземных систем, во время запуска последовательно затапливают 700 кубометрами воды три зоны.

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За 20 секунд до старта вода разбрызгивается на стальной дефлектор в 25 метрах ниже стартового стола. Дефлектор направляет выхлопные газы в две траншеи, которые отводят их в сторону от стола.

За шесть секунд до старта "выхлопной тоннель" под стартовым столом уже затоплен. Благодаря этому выхлопные газы направятся под стартовую площадку в подземные траншеи, которые также ведут в стороны от нее.

В момент отрыва ракеты от поверхности четыре группы труб по сторонам стартового стола заливают саму стартовую площадку. Эта вода служит также для охлаждения и защиты наземных сооружений, в основном стального стартового стола.

СПРАВКА. Ariane 6 – ракета Европейского космического агентства для выведения до 21,5 тонн полезной нагрузки на низкую опорную или до 11,5 т – на геопереходную орбиту. Это следующее за Ariane 5 поколение носителя. Тест-запуск планировался на 2020-й, но пандемия сорвала эти планы. Ракету создают в двух версиях: A62 – легкий класс с двумя "боковушками" для вывода небольших спутников, A64 – тяжелая версия с четырьмя ускорителями.

Подготовленная вода находится рядом в башне на 1200 м3. После запуска вся вода под стартовым столом откачивается, башню снова наполняют из ближайшего озера.

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Евгений Пилипенко

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