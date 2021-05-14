В первый испытательный полет на орбиту корабль-ракета SpaceX отправится с полигона в южном Техасе и приводнится у берегов одного из Гавайских островов. Это следует из документа, который компания Илона Маска подала в Федеральную комиссию США по связи, пишет The Verge.

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Это будет первый полет Starship вместе с впечатляющей ступенью Super Heavy. Она отработает и разделится с кораблем где-то на третьей минуте после старта. Примерно через пять минут Super Heavy приводнится в Мексиканском заливе в 32 км от берега.

Корабль же продолжит движение по орбите с апогеем не больше 116 км, и, пролетев 3/4 пути вокруг Земли, снова войдет в атмосферу над Гавайями примерно через 90 минут после запуска.

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Как и ступени Falcon 9, Starship попытается совершить точную посадку в океане примерно в 100 км на северо-запад от побережья Кауаи, самого северного острова Гавайев.

Когда может состояться такой тест, неизвестно. Сам Маск и другие сотрудники SpaceX ранее говорили, что он планируется на 2021 год, однако в сопроводительном электронном письме к заявке в FCC указывается, что на следующий – до 1 марта 2022-го.

СПРАВКА. Финальный вариант многоразового корабля Starship вместе со ступенью Super Heavy будет высотой около 120 м, диаметром 9 м, стартовой массой до 5000 т. Грузоподъемность хотят довести до 150 т на низкую околоземную орбиту. Материал корпуса – легированная нержавеющая сталь 304L. Проектируется как для близких (из одной точки Земли в другую), так и дальних полетов в космос, в том числе на Луну и Марс. Планируется, что корабль сможет брать на борт до 100 человек.

Орбитальный тест "продемонстрирует маневры, которые невозможно смоделировать на компьютерах", говорится в документе SpaceX.

"Мы намерены собрать как можно больше данных во время полета, чтобы количественно оценить динамику входа и лучше понять, что испытывает транспортное средство в режиме полета, который чрезвычайно сложно точно предсказать или воспроизвести с помощью вычислений", – подчеркивается в заявке.

9 декабря 2020 года SpaceX начала запускать образцы Starship в суборбитальные испытательные полеты.

9 мая 2021-го SpaceX установила рекорд: есть символический 10-й запуск одной и той же ракеты.

"Вероятно, многие погибнут". Начало покорения Марса не обойдется без жертв, считает Маск.

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Евгений Пилипенко

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