Американская компания SpaceХ опубликовала новый ролик с первым успешным полетом испытательного образца SN15 ракеты-корабля Starship, который состоялся в ночь на 6 мая по киевскому времени в южном Техасе.

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Из-за тумана, низкой облачности и технических неполадок с трансляцией с камер на борту во время теста мало что можно было рассмотреть: стрим часто прерывался и надолго "зависал".

Теперь в компании у бизнесмена Илона Маска дали возможность без помех посмотреть, как все происходило.

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Сейчас на разных стадиях готовности на Starbase, будущем космодроме SpaceX, находится несколько образцов Starship. До конца 2021-го компания надеется осуществить орбитальный тест-полет полноценного прототипа "Звездного корабля".

9 декабря 2020 года SpaceX начала запускать образцы Starship в суборбитальные испытательные полеты.

9 мая 2021-го SpaceX установила рекорд: есть символический 10-й запуск одной и той же ракеты.

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Евгений Пилипенко

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