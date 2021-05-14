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SpaceX | Первый успешный полет космической ракеты-корабля Илона Маска: новое видео видео

14.05.2021, 07:43
Двигатели Starship SN15 на старте (фото — SpaceX)
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Американская компания SpaceХ опубликовала новый ролик с первым успешным полетом испытательного образца SN15 ракеты-корабля Starship, который состоялся в ночь на 6 мая по киевскому времени в южном Техасе. 

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Из-за тумана, низкой облачности и технических неполадок с трансляцией с камер на борту во время теста мало что можно было рассмотреть: стрим часто прерывался и надолго "зависал".

Теперь в компании у бизнесмена Илона Маска дали возможность без помех посмотреть, как все происходило. 

Смотрите фото: Впечатляющие габариты: отработанная ступень ракеты SpaceX

Сейчас на разных стадиях готовности на Starbase, будущем космодроме SpaceX, находится несколько образцов Starship. До конца 2021-го компания надеется осуществить орбитальный тест-полет полноценного прототипа "Звездного корабля".

  • 9 декабря 2020 года SpaceX начала запускать образцы Starship в суборбитальные испытательные полеты.
  • 9 мая 2021-го SpaceX установила рекорд: есть символический 10-й запуск одной и той же ракеты.

Смотрите ролик: Посмотреть полет вертолета на Марсе в 3D: появилось видео с эффектом присутствия

Евгений Пилипенко
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Илон Маск spacex технологии космос ракета испытание космический корабль полет starship бока-чика starbase SN15
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