Инженеры Аэрокосмического управления США визуализировали третий полет мини-вертолета Ingenuity на Красной планете в 3D: тогда аппарат поднялся на пять метров, улетел в сторону на 50 м и вернулся в исходную точку. Об этом пишут операторы миссии в Лаборатории реактивного движения NASA.

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"Теперь это все равно что стоять на поверхности Марса рядом с ровером Perseverance и наблюдать за полетом воочию", – говорится в сообщении.

Расположенный на главной мачте марсохода сканер Mastcam-Z с двумя камерами и масштабированием обеспечивал нужный для создания 3D-визиуализации обзор. Кадры видео были перепроецированы для оптимизации просмотра в виде анаглифа, изображения, видимого в 3D при просмотре в очках с цветовой фильтрацией.

NASA показало также, как можно создать собственные 3D-очки за несколько минут.

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В четвертом полете 30 апреля вертолет преодолел 266 м, а в пятом 7 мая дрон совершил первую вылазку без возвращения в исходную точку, пролетев 129 м и поднявшись на 10 м над своей новой посадочной площадкой.

NASA также показало видеозапись с аудио звука от лопастей вертолета.

СПРАВКА. Ingenuity использует вращающиеся в противоположных направлениях соосные винты. Оснащенность – HD-камера и камера с солнечным трекером для навигации, передатчик данных на ровер. Энергию берет от солнечных панелей. Планируется до пяти полетов . Масса 1,8 кг, высота на опорах 0,8 м, диаметр винтов 1,2 м (до ~2537 оборотов в минуту), объем шасси 14 см3, мощность 220 Вт, батарея 35-40 Вт⋅ч; время полета до 90 с, радиус до 300 м, высота до 10 м; макс. скорость: горизонтальная 10 м/с, вертикальная 3 м/с. Стоимость проекта ~$85 млн.

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Евгений Пилипенко

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