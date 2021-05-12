Телескоп Джеймс Уэбб прошел последние перед запуском в космос испытания главного зеркала. Об этом сообщает NASA.

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Как отмечается, запуск орбитальной обсерватории Аэрокосмического управления США, более известной как телескоп James Webb (JWST, в честь директора NASA с 1961 по 1968 годы Джеймса Уэбба), запланирован на конец этого года.

В рамках заключительных испытаний JWST ячеистое зеркало диаметром 6,5 метра получило команду полностью раскрыться и зафиксироваться. Это стало контрольной точкой в длинной серии испытаний 18-ти шестиугольных зеркал Уэбба.

Тест проходил в условиях, близких к космическим. Команды на разблокировку и раскрытие боковых панелей зеркала были переданы из диспетчерской Уэбба в Northrop Grumman. Отправленные программные инструкции и задействованные механизмы – такие же, как в космосе.

К JWST было прикреплено специальное гравитационное компенсирующее оборудование для моделирования условий невесомости.

Благодаря возможности складываться, зеркало телескопа уместится в 5-метровую ракету. Чтобы развернуть, начать работу и сфокусировать зеркала, требуется 132 отдельных привода и двигателя, а также программное обеспечение для их поддержки.

После финального испытания зеркала инженеры приступят к выполнению нескольких последних тестов Уэбба, которые включают проверку двух радиаторных узлов и развертываемой башни.

Космический телескоп Джеймса Уэбба станет основной научной космической обсерваторией. Проект ведут 17 стран во главе с США (NASA) и со значительным вкладом Европейского (ESA) и Канадского (CSA) космических агентств.

В августе 2019 года телескоп Джейс Уэбб впервые собрали в одно целое.

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Наталия Медведева

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