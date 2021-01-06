В NASA рассказали о новом телескопе SPHEREx: он будет исследовать историю Вселенной

NASA занимается проектом нового космического телескопа SPHEREx, который будет исследовать историю Вселенной. Об этом сообщает Лаборатория реактивного движения (JPL) NASA при Калифорнийском техническом институте.

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Отмечается, что телескоп размером с малолитражный автомобиль будет использовать метод спектроскопии для разделения ближнего инфракрасного света на отдельные длины волн или цвета. Данные спектроскопии могут показать, из чего сделан объект, так как отдельные химические элементы поглощают и излучают свет определенной длины.

Также сообщается, что телескоп можно будет использовать для оценки расстояния объекта от Земли – и SPHEREx построит трехмерную карту неба. SPHEREx станет первой миссией NASA, которая построит карту спектроскопии всего неба в ближнем инфракрасном диапазоне, наблюдая в этом диапазоне 102 цвета, говорят в JPL.

"Это похоже на переход от черно-белых изображений к цветным; это похоже на переход из Канзаса в страну Оз", – сказал Аллен Фаррингтон, менеджер проекта SPHEREx в JPL.

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В JPL пишут, что у телескопа будет три главных задания:

1. Поиск свидетельств того, что могло произойти менее чем через одну миллиардную миллиардной доли секунды после большого взрыва;

2. Изучение истории формирования галактик, начиная с первых звезд, которые загорелись после Большого взрыва, и заканчивая современными галактиками;

3. Поиск водяного льда и замороженных органических молекул (строительных блоков жизни на Земле) вокруг вновь формирующихся звезд в нашей галактике.

Разработка уже вошла в фазу C, пишут в NASA. Агентство утвердило предварительные планы проекта, можно начинать работу над окончательными деталями проекта, а также над созданием аппаратного и программного обеспечения.

Министерство науки Южной Кореи, которое выступает партнером проекта, сегодня заявило, что начало строительство космического телескопа, передает Yonhap.

При этом в JPL пишут, что телескоп планируют запустить не раньше июня 2024-го и не позднее апреля 2025-го.

В декабре 2020-го сообщалось, что телескоп Дэниела К. Иноуэ (DKIST) сделал самый четкий снимок пятна на Солнце.

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Марк Сировой

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