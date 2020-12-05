Телескоп на Гавайях сделал самый четкий снимок пятна на Солнце: фото

Самая большая в мире солнечная обсерватория, новый солнечный телескоп Дэниела К. Иноуэ (DKIST), созданный Национальным научным фондом США, опубликовал свою первую фотографию солнечного пятна. Об этом сообщает пресс-служба обсерватории.

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Как отмечается, фото сделано 28 января 2020 года, но опубликовано только сейчас. Ширина заснятого солнечного пятна составляет более 16 000 километров – это больше диаметра Земли (12 754 км на экваторе). Размеры самых мелких структур на изображении достигают 20 километров.

Как сообщается, в в декабре 2019 года Солнце достигло своего минимума – периода наименьшего количества пятен в течение своего 11-летнего цикла. Заснятое астрономами пятно было одним из первых в новом солнечном цикле. Максимум текущего солнечного цикла прогнозируется в середине 2025 года.

Солнечный телескоп Иноуе, созданный NSF, расположен на острове Мауи на Гавайях. Его строительство начали в 2013 году и планируют завершить в 2021 году.

17 сентября сообщалось, что на Солнце начался новый период повышенной активности, его назвали "Солнечный цикл 25". Изменение цикла может повлиять на электронные технологии на Земле, а также на астронавтов на орбите.

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Наталия Медведева

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