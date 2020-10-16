Астроном показал планеты Солнечной системы и их параметры в наглядном ролике – видео

Планетолог Японского агентства аэрокосмических исследований Джеймс О'Донохью показал анимированную инфографику по планетам (в том числе карликовым) Солнечной системы – с их физическими характеристиками. Видео опубликовано у него в YouTube.

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В ролике автор сравнил габариты объектов, скорость их вращения и наклон оси относительно плоскости орбиты вокруг Солнца.

В другом видео астроном показал то же самое, но с цифрами: угол наклона и продолжительность суток:

Основные характеристики планет Солнечной системы можно посмотреть в наглядной таблице от NASA.

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Ранее О'Донохью взял одно из видео NASA, отредактировал его, добавил таймлайн и "глубиномер", чтобы показать, какие участки подводного рельефа Земли проявятся в зависимости от того, сколько воды испарится.

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