Астроном показал планеты Солнечной системы и их параметры в наглядном ролике – видео

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На кадрах – габариты, цвет, скорость и угол вращения объектов нашей планетарной "семьи"

Планетолог Японского агентства аэрокосмических исследований Джеймс О'Донохью показал анимированную инфографику по планетам (в том числе карликовым) Солнечной системы – с их физическими характеристиками. Видео опубликовано у него в YouTube.

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В ролике автор сравнил габариты объектов, скорость их вращения и наклон оси относительно плоскости орбиты вокруг Солнца.

В другом видео астроном показал то же самое, но с цифрами: угол наклона и продолжительность суток: 

Основные характеристики планет Солнечной системы можно посмотреть в наглядной таблице от NASA.

Смотрите видео: Мы в астероидной туче: NASA показало, сколько их вокруг Земли

Ранее О'Донохью взял одно из видео NASA, отредактировал его, добавил таймлайн и "глубиномер", чтобы показать, какие участки подводного рельефа Земли проявятся в зависимости от того, сколько воды испарится.

Смотрите также: Марсианские хроники. Появилось новое завораживающее 4K-видео с Красной планеты

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Теги: наука, земля, астрономия, инфографика, солнце, планета, солнечная система
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