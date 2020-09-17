На Солнце меняется погода. Ученые ожидают 11-летний цикл повышенной активности

На Солнце начинается новый 11-летний цикл повышенной активности, который назвали "Солнечный цикл 25". Его пик будет достигнут летом 2025 года

На Солнце начинается новый период повышенной активности, его назвали "Солнечный цикл 25". Минимум активности Солнца, который знаменует окончание предыдущего цикла, выпал на декабрь 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Изменение цикла может повлиять на электронные технологии на Земле, а также на астронавтов на орбите. При этом к техническим проблемам, с которыми предстоит столкнуться человечеству, можно подготовиться.

"Не бывает плохой погоды, бывает плохая подготовка к ней. Космическая погода такая, какая она есть - наша работа - подготовиться", - говорит главный научный сотрудник Управления космических исследований и операций NASA Джейк Бличер.

Солнечная активность никогда не прекращается, однако у нее есть "бурные" и спокойные периоды, которые сменяют друг друга каждые 11 лет, отмечают в NASA. В период повышенной активности на поверхности Солнца чаще происходят взрывы, при которых в пространство высвобождается больше энергии и света.

Пик "Солнечного цикла 25" придется на июль 2025 года.

15 сентября сообщалось, что ученые нашли возможные признаки жизни в облаках Венеры

Владислав Сердюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.