Ученые нашли возможные признаки жизни в облаках Венеры

Астрономы обнаружили в атмосфере Венеры газ фосфин, который может быть свидетельством наличия жизни

Астрономы обнаружили потенциальные признаки жизни в атмосфере Венеры. Об этом сообщает AP со ссылкой на исследование.

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Ученые обнаружили на Венере следы газа фосфин, "который на Земле ассоциируется только с жизнью". На Земле есть два способа образования фосфина: производственный процесс, либо часть "какой-то плохо изученной функции у животных и микробов".

Условия на Венере непригодны для жизни человека, однако теперь ученые предполагают, что в верхних слоях ее атмосферы, где условия близки к земным, она может существовать.

Некоторые ученые заявили, что жизнь определенно возможна, но необходимы дополнительные аргументы, поскольку наличие фосфина в облаках не является надежным доказательством наличия жизни. Оно может свидетельствовать о неизвестных геологических или химических процессах.

Венера – вторая планета от Солнца. Ее масса, орбитальная скорость и размеры похожи на земные. Средняя температура на Венере составляет 462 градуса по Цельсию, также планету окружает газовая оболочка из азота и углекислого газа. Там практически нет кислорода и водяного пара, зато есть много соединений серы.

14 февраля сообщалось, что впервые с 1978 года США могут отправиться на Венеру

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Владислав Сердюк

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