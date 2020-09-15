Ученые нашли возможные признаки жизни в облаках Венеры
Астрономы обнаружили в атмосфере Венеры газ фосфин, который может быть свидетельством наличия жизни
Астрономы обнаружили потенциальные признаки жизни в атмосфере Венеры. Об этом сообщает AP со ссылкой на исследование.
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Ученые обнаружили на Венере следы газа фосфин, "который на Земле ассоциируется только с жизнью". На Земле есть два способа образования фосфина: производственный процесс, либо часть "какой-то плохо изученной функции у животных и микробов".
Условия на Венере непригодны для жизни человека, однако теперь ученые предполагают, что в верхних слоях ее атмосферы, где условия близки к земным, она может существовать.
Некоторые ученые заявили, что жизнь определенно возможна, но необходимы дополнительные аргументы, поскольку наличие фосфина в облаках не является надежным доказательством наличия жизни. Оно может свидетельствовать о неизвестных геологических или химических процессах.
- Венера – вторая планета от Солнца. Ее масса, орбитальная скорость и размеры похожи на земные. Средняя температура на Венере составляет 462 градуса по Цельсию, также планету окружает газовая оболочка из азота и углекислого газа. Там практически нет кислорода и водяного пара, зато есть много соединений серы.
- 14 февраля сообщалось, что впервые с 1978 года США могут отправиться на Венеру.
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