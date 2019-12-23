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23.12.2019, 09:32

"Валидольный" полет Starliner в космос: как это было - 15 фото

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"Валидольный" полет Starliner в космос: как это было - 15 фото"Валидольный" полет Starliner в космос: как это было - 15 фото"Валидольный" полет Starliner в космос: как это было - 15 фото"Валидольный" полет Starliner в космос: как это было - 15 фото"Валидольный" полет Starliner в космос: как это было - 15 фото"Валидольный" полет Starliner в космос: как это было - 15 фото"Валидольный" полет Starliner в космос: как это было - 15 фото"Валидольный" полет Starliner в космос: как это было - 15 фото"Валидольный" полет Starliner в космос: как это было - 15 фото"Валидольный" полет Starliner в космос: как это было - 15 фото"Валидольный" полет Starliner в космос: как это было - 15 фото"Валидольный" полет Starliner в космос: как это было - 15 фото"Валидольный" полет Starliner в космос: как это было - 15 фото"Валидольный" полет Starliner в космос: как это было - 15 фото"Валидольный" полет Starliner в космос: как это было - 15 фото
"Валидольный" полет Starliner в космос: как это было - 15 фото"Валидольный" полет Starliner в космос: как это было - 15 фото"Валидольный" полет Starliner в космос: как это было - 15 фото"Валидольный" полет Starliner в космос: как это было - 15 фото"Валидольный" полет Starliner в космос: как это было - 15 фото"Валидольный" полет Starliner в космос: как это было - 15 фото"Валидольный" полет Starliner в космос: как это было - 15 фото"Валидольный" полет Starliner в космос: как это было - 15 фото"Валидольный" полет Starliner в космос: как это было - 15 фото"Валидольный" полет Starliner в космос: как это было - 15 фото"Валидольный" полет Starliner в космос: как это было - 15 фото"Валидольный" полет Starliner в космос: как это было - 15 фото"Валидольный" полет Starliner в космос: как это было - 15 фото"Валидольный" полет Starliner в космос: как это было - 15 фото"Валидольный" полет Starliner в космос: как это было - 15 фото
"Валидольный" полет Starliner в космос: как это было - 15 фото"Валидольный" полет Starliner в космос: как это было - 15 фото"Валидольный" полет Starliner в космос: как это было - 15 фото"Валидольный" полет Starliner в космос: как это было - 15 фото"Валидольный" полет Starliner в космос: как это было - 15 фото"Валидольный" полет Starliner в космос: как это было - 15 фото"Валидольный" полет Starliner в космос: как это было - 15 фото"Валидольный" полет Starliner в космос: как это было - 15 фото"Валидольный" полет Starliner в космос: как это было - 15 фото"Валидольный" полет Starliner в космос: как это было - 15 фото"Валидольный" полет Starliner в космос: как это было - 15 фото"Валидольный" полет Starliner в космос: как это было - 15 фото"Валидольный" полет Starliner в космос: как это было - 15 фото"Валидольный" полет Starliner в космос: как это было - 15 фото"Валидольный" полет Starliner в космос: как это было - 15 фото

Орбитальный тест-полет американского корабля начался с аномалии на борту сразу после отсоединения от разгонного блока ракеты

20-22 декабря состоялся первый орбитальный тест-полет частично многоразового пилотируемого корабля Starliner CST-100 компании Boeing, который не обошелся без внеплановых ситуаций. Из-за сбоя бортовых часов "Старлайнер" не вышел на расчетную орбиту и сжег много топлива. Было решено, что на Международную космическую станцию он уже не полетит.

Спустя почти двое суток после старта корабль успешно приземлился в запланированном месте под Эль-Пасо в штате Нью-Мексико. Когда все закончилось, телекомментатор из NASA расплакалась в прямом эфире: после фиаско с полетом на МКС идеальная посадка была для Управления и Boeing настоящим облегчением.

Смотрите видео: При крушении зонда Луну заселили сотнями тысяч "медведей"

Впервые в истории космонавтики США американский космический корабль сел не на воду, а на твердую поверхность.

Фото: NASA/ULA

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Теги: nasa, космос, boeing, starliner
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