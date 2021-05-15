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По стопам SpaceX. Запуск ракеты Electron с возвращением ступени из космоса – трансляция видео

15.05.2021, 11:33
Взлет ракеты Electron (фото — Sam Toms, Rocket Lab)
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15 мая в 13:08 по киевскому времени с новозеландской стартовой площадки будет запущена ракета Electron компании Rocket Lab. Отработавшую первую ступень планируют вернуть на Землю целой – так, как это давно делает SpaceX, но по-другому: ее спустят в океан на парашюте, а затем выловят и погрузят на борт судна ORCA.

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Через 2 минуты 33 секунды после старта на высоте около 80 км первая и вторая ступени Electron разделятся.

Система управления переориентирует первую ступень на 180°и разместит ее под идеальным углом для повторного входа в атмосферу, чтобы выдержать пиковую температуру в 2400°С и нагрузки на скорости, в восемь раз превышающей скорость звука. На 7 минуте 20 секунде после старта на падающую ступень ожидается максимальная динамическая нагрузка.

Иллюстрация: Rocket Lab

Через 16 секунд после этого (и снижения до скорости <2 Мах) ее начнет замедлять вытяжной парашют. На 8 минуте 44 секунде (за секунду до выхода полезной нагрузки на промежуточную орбиту) начнется раскрытие основного парашюта для контролируемого приводнения в определенную точку в Тихом океане – на 12 минуте 16 секунде после старта.

Смотрите видео: "Смотреть со звуком". Разделение ступеней Еlectron в полете

Вся миссия рассчитана на 55 минут 33 секунды. Спутники затем выведут на круговую солнечно-синхронную орбиту высотой 420 км с наклонением 50°.

Фото: Rocket Lab

Это юбилейный 20-й запуск частной американо-новозеландской компании, основанной Питером Беком. Прошлой осенью в миссии Return Тo Sender ступень Electron уже вернули подобным образом из космоса. На этот раз инженеры надеются осуществить процедуру еще более гладко, с учетом полученной тогда информации.

На полуострове Махия в момент старта будет поздний вечер.

Нажмите выше, чтобы увеличить (фото: Rocket Lab)

Под носовым обтекателем – два 60-килограммовых космических аппарата дистанционного зондирования Земли в оптическом диапазоне от компании BlackSkу из Сиэтла. Она планирует собрать флот из минимум 60 спутников для предоставления по запросу в сжатые сроки снимков высокого разрешения (до 1 м на пиксель) почти любого места на планете.

В начале 2022-го, по замыслу компании, будет 16 действующих аппаратов. Плановый срок их "жизни" – три года.

Нажмите выше, чтобы увеличить (фото: Rocket Lab)

Эта миссия называется Running Out Of Toes. Одна из прошлых у Rocket Lab носила название Running Out Of Fingers (подразумевается, что "не хватает пальцев на руках, чтобы сосчитать наши запуски").

Читайте также: Из Техаса на Гавайи. У Маска показали план орбитального тест-полета Starship 

Подробно об "Электроне", которую собирают всего за пару недель, и космических технологиях компании можно почитать здесь.

Нажмите выше, чтобы увеличить (фото: Rocket Lab)

Смотрите видео: Первый успешный полет космической ракеты-корабля Starship SN 15: новый ролик

Евгений Пилипенко
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Electron спутник космос запуск ракета новая зеландия ступень rocket lab BlackSky Running Out Of Toes
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