15 мая в 13:08 по киевскому времени с новозеландской стартовой площадки будет запущена ракета Electron компании Rocket Lab. Отработавшую первую ступень планируют вернуть на Землю целой – так, как это давно делает SpaceX, но по-другому: ее спустят в океан на парашюте, а затем выловят и погрузят на борт судна ORCA.

Через 2 минуты 33 секунды после старта на высоте около 80 км первая и вторая ступени Electron разделятся.

Система управления переориентирует первую ступень на 180°и разместит ее под идеальным углом для повторного входа в атмосферу, чтобы выдержать пиковую температуру в 2400°С и нагрузки на скорости, в восемь раз превышающей скорость звука. На 7 минуте 20 секунде после старта на падающую ступень ожидается максимальная динамическая нагрузка.

Через 16 секунд после этого (и снижения до скорости <2 Мах) ее начнет замедлять вытяжной парашют. На 8 минуте 44 секунде (за секунду до выхода полезной нагрузки на промежуточную орбиту) начнется раскрытие основного парашюта для контролируемого приводнения в определенную точку в Тихом океане – на 12 минуте 16 секунде после старта.

Вся миссия рассчитана на 55 минут 33 секунды. Спутники затем выведут на круговую солнечно-синхронную орбиту высотой 420 км с наклонением 50°.

Это юбилейный 20-й запуск частной американо-новозеландской компании, основанной Питером Беком. Прошлой осенью в миссии Return Тo Sender ступень Electron уже вернули подобным образом из космоса. На этот раз инженеры надеются осуществить процедуру еще более гладко, с учетом полученной тогда информации.

На полуострове Махия в момент старта будет поздний вечер.

Под носовым обтекателем – два 60-килограммовых космических аппарата дистанционного зондирования Земли в оптическом диапазоне от компании BlackSkу из Сиэтла. Она планирует собрать флот из минимум 60 спутников для предоставления по запросу в сжатые сроки снимков высокого разрешения (до 1 м на пиксель) почти любого места на планете.

В начале 2022-го, по замыслу компании, будет 16 действующих аппаратов. Плановый срок их "жизни" – три года.

Эта миссия называется Running Out Of Toes. Одна из прошлых у Rocket Lab носила название Running Out Of Fingers (подразумевается, что "не хватает пальцев на руках, чтобы сосчитать наши запуски").

