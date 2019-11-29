Rocket Lab делает шаг к многоразовой ракете: трансляция запуска

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Компания ступила на путь к частичной многоразовости ракеты: первую ступень в этот раз не будут возвращать — отработают на ней нужные для этого системы

На сегодня, 29 ноября в 10:20 утра по киевскому времени, в Новой Зеландии запланирован юбилейный — и нестандартный — запуск ракеты легкого класса Electron частной компании Rocket Lab. Миссия носит название Running Out Of Fingers: по числу пальцев на руках.

В полезную нагрузку 10-го коммерческого запуска входят аппараты ATL-1 (Венгрия), Fossasat-1 (Испания), NOOR 1A и NOOR 1B (США), SMOG-P (Венгрия), TRSI Sat (США/ФРГ) и ALE-2 (Япония). Какие функции у каждого из них — по ссылкам на названиях.

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Инженеры Rocket Lab проверят на маршевой ступени систему мягкого возвращения для ее будущей многоразовости. На ускорителе установлена специальная авионика, оборудование управления и навигации с аппаратурой для передачи телеметрии в S-диапазоне, а также система контроля ориентации ступени для спуска. Как именно ракету хотят сделать многоразовой, смотрите в ролике.

Патч миссии (фото кликабельно © Rocket Lab):

Подробно о ракете Electron и космических технологиях Rocket Lab можно почитать здесь.

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Теги: Electron, космос, запуск, ракета, rocket lab
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