Астронавт на орбите выбросил в космос большой кусок мусора: видео

Американский астронавт Эндрю Морган, который на днях вместе с коллегой Люкой Пармитано модернизировал во время выхода в открытый космос один из приборов на МКС, в какой-то момент этой процедуры выбросил в пространство крупную, но уже не нужную деталь. Видео этого момента попало в трансляцию работ на поверхности станции.

Поскольку старая защитная крышка магнитного альфа-спектрометра AMS-02 слишком крупная, чтобы ее затаскивать внутрь Международной космической станции, было принято решение бросить ее в космосе.

Морган отправил деталь в полет в "фарватере" МКС: спустя какое-то время крышка сгорит в плотных слоях атмосферы.

On the 1st AMS repair spacewalk, @astro_luca & I removed a debris shield to access the work site. It was too big to take inside so the best option was to jettison it behind @Space_Station where it'll eventually disintegrate in the upper atmosphere. Something we rarely need to do! pic.twitter.com/fotzjzVgRQ