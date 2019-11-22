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Астронавт на орбите выбросил в космос большой кусок мусора: видео

Астронавт на орбите выбросил в космос большой кусок мусора: видео - Фото
Скриншот из видеозаписи
22.11.2019, 12:51

Стоимость прибора, который модернизируют обитатели Международной космической станции (и чью деталь выбросили) — около $2 млрд

Американский астронавт Эндрю Морган, который на днях вместе с коллегой Люкой Пармитано модернизировал во время выхода в открытый космос один из приборов на МКС, в какой-то момент этой процедуры выбросил в пространство крупную, но уже не нужную деталь. Видео этого момента попало в трансляцию работ на поверхности станции.

Поскольку старая защитная крышка магнитного альфа-спектрометра AMS-02 слишком крупная, чтобы ее затаскивать внутрь Международной космической станции, было принято решение бросить ее в космосе.

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Морган отправил деталь в полет в "фарватере" МКС: спустя какое-то время крышка сгорит в плотных слоях атмосферы.

AMS-02 установлен на станции для изучения состава космических лучей, поиска антиматерии и темной материи Вселенной. Сегодня астронавты совершат второй выход для его модернизации аппаратурой, которую недавно доставил на МКС беспилотный грузовик.

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