"Смотреть со звуком". Разделение ступеней космической ракеты Electron в полете – видео

Американо-новозеландская частная космическая компания Rocket Lab показала момент разделения ступеней ракеты Eleсtron, которую запускали с грузом на орбиту несколько дней назад. Видео размещено в YouTube-канале компании.

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Первая и вторая ступени Electron разделяются на высоте ~80 км: там почти космос.

"Наше самое эпичное видео 2020 года. Лучше всего смотреть с выкрученной вправо громкостью", – пишут инженеры.

Смотрите видео: Вертолет ловит "отработавшую" ступень космической ракеты Rocket Lab

Фото для оценки размеров ракеты:

Начиная с миссии Return Тo Sender 20 ноября Rocket Lab начала мягко возвращать на Землю отработавшую первую ступень: это снизит стоимость запусков для компании и ценник вывода полезной нагрузки на орбиту для клиентов. Кроме Rocket Lab, такую схему работы использует (в больших масштабах и с качественно иной технологией возврата ступени) только SpaceX.

Ракета в сборочном цехе и вид снизу (нажмите, чтобы увеличить):

Подробно об "Электроне", который собирают всего за 18 суток, и о технологиях компании можно почитать здесь.

21 ноября 2020 года SpaceX запустила в космос "золотой домик" Майкла Фрайлиха: что это и для чего.

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