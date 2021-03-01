Президент и главный инженер частной космической компании Питер Бек оригинально анонсировал разработку новой – гораздо более крупной – ракеты. В отличие от Electron, способной выводить на орбиту до 300 кг полезной нагрузки, ракета Neutron проектируется под заброску восьмитонных грузов, а также для пилотируемых миссий.

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Видеопрезентация нового проекта Rocket Lab размещена в YouTube-канале компании. На кадрах показаны вехи ее развития, которые сопровождаются комментариями Бека. В какой-то момент он садится за сервированный стол.

"Было много того, что мы в Rocket Lab говорили, что сделаем, – и сделали. Также немного было и того, что мы говорили, что никогда не сделаем, – но таки сделали. Так что сейчас, думаю, с этим проектом мне пора, наконец, съесть шляпу (I'll eat my heat – идиоматическое выражение, которое показывает уверенность, что результат будет таким, каким обещают, – ред.)", – произнес глава компании и снял крышку с главного блюда: это оказалась фирменная кепка Rocket Lab.

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Бек порезал кепку на кусочки, "взбил" их в блендере, "налил смузи" в бокал, принял немного из него, затем встал и ушел. Оказалось, что сидел он под половинкой/створкой головного обтекателя проектируемой ракеты Neutron.

Кроме того, несколько лет назад Бек сказал, что если компания попытается сделать многоразовую ракету, он съест свою шляпу. Этот момент настал.

СПРАВКА. Neutron – разрабатываемая 40-метровая с диаметром обтекателя 4,5 м двухступенчатая ракета с первой ступенью многоразового использования, которую будут садить на платформу в океане (как это делает . Neutron – разрабатываемая 40-метровая с диаметром обтекателя 4,5 м двухступенчатая ракета с первой ступенью многоразового использования, которую будут садить на платформу в океане (как это делает SpaceX ). По задумке инженеров, должна выводить до 8 т на низкую околоземную орбиту, 2 т – к Луне, 1,5 т – к Марсу или Венере. Создается для развертывания пакетного выведения спутников, доставки грузов на МКС, межпланетных миссий и пилотируемых полетов. Первый запуск планируется на 2024 год. Будет стартовать с космодрома NASA Wallops в штате Виргиния.

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Евгений Пилипенко

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