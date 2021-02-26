Космическая компания Blue Origin снова отложила дату первого тест-полета сверхтяжелой многоразовой ракеты New Glenn. Теперь почти стометровый носитель стартует не раньше осени или начала зимы 2022 года, говорится в пресс-релизе компании американского миллиардера Джеффа Безоса.

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Blue Origin объясняет перенос сроков утратой в 2020 году ключевого контракта с Минобороны США по услугам выведения полезных нагрузок на околоземную орбиту: компания уступила на тендере SpaceX и ULA.

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Однако Blue Origin, наконец, показала строящийся стартовый комплекс с полностью обновляемой площадкой LС-36, сборочным цехом и другими объектами инфраструктуры на так называемом Космическом побережье во Флориде.

В компании утверждают, что вложили около $1 млрд в строительство нового стартового комплекса, и $2,5 млрд – в остальную инфраструктуру на мысе Канаверал.

СПРАВКА. New Glenn – двух- или трехступенчатая (в зависимости от задач) сверхтяжелая ракета 7 м в диаметре и до 95 м в высоту. Первая ступень с семью двигателями BE-4 будет многоразового использования: ее будут опускать на плывущий корабль. Создатели утверждают, что ступень можно использовать до 25 раз. Первая и вторая ступени работают на смеси LCH 4 /LOX, третья – на LH 2 /LOX. Тяги хватит, чтобы забросить на низкую опорную орбиту до 45 т, на геопереходную – 13 т. Конкуренты – . New Glenn – двух- или трехступенчатая (в зависимости от задач) сверхтяжелая ракета 7 м в диаметре и до 95 м в высоту. Первая ступень с семью двигателями BE-4 будет многоразового использования: ее будут опускать на плывущий корабль. Создатели утверждают, что ступень можно использовать до 25 раз. Первая и вторая ступени работают на смеси LCH/LOX, третья – на LH/LOX. Тяги хватит, чтобы забросить на низкую опорную орбиту до 45 т, на геопереходную – 13 т. Конкуренты – Delta IV Heavy Falcon Heavy , Long March 5, Ariane 5 , Ariane 6 и Vulcan . Названа в честь первого американского астронавта, который вышел на земную орбиту, — Джона Гленна.

Для подготовки и восстановления многоразовой первой ступени после полета будет использоваться массивное здание: высота ступени – около 55 м. Под громадным головным обтекателем у нее будет более чем в два раза больше места, чем на любой действующей ракете.

Космическое агентство NASA одобрило использование тяжёлой ракеты Blue Origin New Glenn для будущих беспилотных миссий научного и исследовательского характера.

Марсоход Perseverance в первые секунды после посадки на Красной планете "краем глаза" заметил последствия запрограммированного NASA технического маневра, когда спустивший его на поверхность "небесный кран" улетел в сторону и разбился неподалеку.

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Евгений Пилипенко

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