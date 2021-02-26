Космическая компания Blue Origin снова отложила дату первого тест-полета сверхтяжелой многоразовой ракеты New Glenn. Теперь почти стометровый носитель стартует не раньше осени или начала зимы 2022 года, говорится в пресс-релизе компании американского миллиардера Джеффа Безоса.
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Blue Origin объясняет перенос сроков утратой в 2020 году ключевого контракта с Минобороны США по услугам выведения полезных нагрузок на околоземную орбиту: компания уступила на тендере SpaceX и ULA.
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Однако Blue Origin, наконец, показала строящийся стартовый комплекс с полностью обновляемой площадкой LС-36, сборочным цехом и другими объектами инфраструктуры на так называемом Космическом побережье во Флориде.
В компании утверждают, что вложили около $1 млрд в строительство нового стартового комплекса, и $2,5 млрд – в остальную инфраструктуру на мысе Канаверал.
Для подготовки и восстановления многоразовой первой ступени после полета будет использоваться массивное здание: высота ступени – около 55 м. Под громадным головным обтекателем у нее будет более чем в два раза больше места, чем на любой действующей ракете.
- Космическое агентство NASA одобрило использование тяжёлой ракеты Blue Origin New Glenn для будущих беспилотных миссий научного и исследовательского характера.
- Марсоход Perseverance в первые секунды после посадки на Красной планете "краем глаза" заметил последствия запрограммированного NASA технического маневра, когда спустивший его на поверхность "небесный кран" улетел в сторону и разбился неподалеку.
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