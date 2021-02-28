Сегодня в 06:53 из Космического центра им. Дхавана на индийском острове Шрихарикота должна стартовать четырехступенчатая ракета PSLV-C51 с первым полностью собранным в Бразилии спутником – и еще 18 другими мини- и наноспутниками. В точке запуска в это время будет позднее утро.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Если все пройдет успешно, то менее чем через 18 минут Amazonia-1 выйдет на промежуточную орбиту с апогеем 752 км. Конечная орбита – круговая солнечно-синхронная с наклонением 98,4° на высоте 760 км. Виток – 100 минут.

Сегодня в мире не более 20 стран, где могут обеспечить всю проектировочную, производственную и эксплуатационную спутниковую цепочку.

Национальный спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) бразильцы задействуют для слежения за процессом нелегальной вырубки лесов и с/х деятельностью в крупнейшем тропическом регионе мира . По состоянию на начало года примерно 20% охраняемых лесистых территорий там уже уничтожено.

В проект вложено около $60 млн, что, по данным Science, является 1/6 от стоимости аппарата, если бы его разрабатывали и собирали с иностранными комплектующими. Запуск задержан на три года из-за недофинансирования и срывов сроков поставки узлов компаниями-участниками проекта.

Читайте также: Провайдеры напряглись: в 2021-м Маск хочет удвоить скорость интернета Starlink

Amazonia-1 (SSR-1) – кубоид с большой стороной ~2,5 м и массой 637 кг. Это первый из трех ДЗЗ-спутников, которые будут собраны на тех же производственных мощностях. Срок функционирования – не менее 4 лет.

Оснащен тремя широкоугольными камерами, которые позволят зафиксировать зону вырубки площадью в несколько футбольных полей. Разрешение в видимом спектре и в ближнем инфракрасном не ахти какое (детализация 60 м, зона охвата 850 км), но власти получат возможность узнавать о обезлесении той или иной территории в тот же или на следующий день. Это позволит оперативно перебросить в зону силовиков.

Сейчас программа слежения за вырубкой Амазонии базируется на снимках американского Landsat (пролет над одной и той же точкой каждые 16 суток) и двух спутников Бразилии/Китая – CBERS-4 и CBERS-4A (каждые 3-4 дня).

Читайте также: Украина и SpaceX ведут переговоры о запуске спутника

Экологи и ученые в Бразилии переживают за будущее проекта из-за отношения политиков. В 2019 года тамошний президент Жаир Болсонару назвал "фейком" данные Нацинститута космических исследований о вырубке лесов и уволил его директора. Бюджет организации на 2021-й урезали еще на 15%.

По расчетам специалистов, для идеального мониторинга ситуации в регионе нужно "с 30 таких же спутников".

Оператор запуска – Индийская организация космических исследований (ISRO).

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.