UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Бразилия запускает Amazônia-1: первый национальный спутник страны – трансляция старта видео

28.02.2021, 01:48
Ракета PSLV-C51 на стартовом столе (фото — ISRO)
Космический корабль Маска разбился при посадке после тест-полета. Это было феерично: видео
Космический корабль Маска разбился при посадке после тест-полета. Это было феерично: видео
"Семь минут ужаса". Марсоход Perseverance совершил посадку на Марсе – видео
"Семь минут ужаса". Марсоход Perseverance совершил посадку на Марсе – видео

Сегодня в 06:53 из Космического центра им. Дхавана на индийском острове Шрихарикота должна стартовать четырехступенчатая ракета PSLV-C51 с первым полностью собранным в Бразилии спутником – и еще 18 другими мини- и наноспутниками. В точке запуска в это время будет позднее утро.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Если все пройдет успешно, то менее чем через 18 минут Amazonia-1 выйдет на промежуточную орбиту с апогеем 752 км. Конечная орбита – круговая солнечно-синхронная с наклонением 98,4° на высоте 760 км. Виток – 100 минут.

Сегодня в мире не более 20 стран, где могут обеспечить всю проектировочную, производственную и эксплуатационную спутниковую цепочку.

Фото: INPE

Национальный спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) бразильцы задействуют для слежения за процессом нелегальной вырубки лесов и с/х деятельностью в крупнейшем тропическом регионе мира . По состоянию на начало года примерно 20% охраняемых лесистых территорий там уже уничтожено.

В проект вложено около $60 млн, что, по данным Science, является 1/6 от стоимости аппарата, если бы его разрабатывали и собирали с иностранными комплектующими. Запуск задержан на три года из-за недофинансирования и срывов сроков поставки узлов компаниями-участниками проекта.

Читайте также: Провайдеры напряглись: в 2021-м Маск хочет удвоить скорость интернета Starlink

Amazonia-1 (SSR-1) – кубоид с большой стороной ~2,5 м и массой 637 кг. Это первый из трех ДЗЗ-спутников, которые будут собраны на тех же производственных мощностях. Срок функционирования – не менее 4 лет.

Оснащен тремя широкоугольными камерами, которые позволят зафиксировать зону вырубки площадью в несколько футбольных полей. Разрешение в видимом спектре и в ближнем инфракрасном не ахти какое (детализация 60 м, зона охвата 850 км), но власти получат возможность узнавать о обезлесении той или иной территории в тот же или на следующий день. Это позволит оперативно перебросить в зону силовиков.

Нажмите, чтобы увеличить

Сейчас программа слежения за вырубкой Амазонии базируется на снимках американского Landsat (пролет над одной и той же точкой каждые 16 суток) и двух спутников Бразилии/Китая – CBERS-4 и CBERS-4A (каждые 3-4 дня).

Читайте также: Украина и SpaceX ведут переговоры о запуске спутника 

Экологи и ученые в Бразилии переживают за будущее проекта из-за отношения политиков. В 2019 года тамошний президент Жаир Болсонару назвал "фейком" данные Нацинститута космических исследований о вырубке лесов и уволил его директора. Бюджет организации на 2021-й урезали еще на 15%.

По расчетам специалистов, для идеального мониторинга ситуации в регионе нужно "с 30 таких же спутников".

Оператор запуска – Индийская организация космических исследований (ISRO).

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
спутник Индия технологии космос запуск ракета Бразилия тропики старт ISRO амазония вырубка дзз Amazonia-1 Шрихарикота INPE PSLV-C51
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Інженер VoIP
Киев Група Компаній "ЛІГА"
PR-менеджер
Киев Ліга Пенсія
Продакт менеджер
Киев ЛІГА:ЗАКОН
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 