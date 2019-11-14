Как создаются космические ракеты-lite: Rocket Lab записали видео

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За 12 часов на станке выполняется вся маркировка, резка, сверление, фрезерование и шлифование корпуса ракеты

Частная космическая компания Rocket Lab, которая предлагает услуги вывода полезной нагрузки на орбиту при помощи носителя легкого класса, показала в Facebook часть работы над корпусом ракеты Electron. Объясняет процесс на видео президент и главный инженер компании Питер Бек.

"Знакомьтесь, это Rosie, роботостроительный робот. Она обрабатывает углеродные композитные конструкции Electron, включая обе ступени и обтекатель", - подписан ролик.

Справка. Пустой двухступенчатый Electron высотой 18 м и диаметром 1,2 м весит 1,2 тонны, заправленный - 12,5 т. Ракета разработана для коммерческой заброски в космос нано- и мини-спутников: до 150 кг на SSO 500 км и до 225 кг — на LEO. Несущий корпус ракеты и топливные баки формируются из углепластика, камера сгорания двигателей — из инконеля. Оборудована девятью напечатанными по 3D-технологии двигателями Rutherford, работающими на паре RP/LOХ.

Последние запуск Electron произведен около месяца назад.

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Теги: Electron, космос, ракета, rocket lab, питер бек
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