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Космос | США запускают спутник обнаружения атаки врага на ракете с двигателями из РФ — трансляция видео

17.05.2021, 18:17
Ракета Atlas V миссии SBIRS GEO-5 на стартовом столе (фото — ULA)
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17 мая в 20:35 по киевскому времени с площадки SLC-41 на базе ВВС США на мысе Канаверал стартует ракета Atlas V компании United Launch Alliance. Носитель должен вывести на геопереходную орбиту пятый 4,5-тонный спутник проекта SBIRS.

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В точке запуска в этот момент будет день. Вся миссия (ее эмблема) займет 43 минуты.

Пентагон использует такие спутники для отслеживания событий на Земле в инфракрасном диапазоне, главным образом в качестве звена системы предупреждения о ракетном нападении (раннее обнаружение запусков баллистических ракет).

Кроме этого, SBIRS способна определять траектории их полета, идентификацию боевых частей и ложных целей, а также выдавать целеуказания для перехвата. Возможен режим ведения разведки над театром военных действий в инфракрасном диапазоне.

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SBIRS GEO-5 – первый военный спутник на модернизированной шине LM 2100 Combat Bus с повышенной мощностью, улучшенной двигательной установкой и электроникой. По заявлениям разработчика, он "еще более прочный и устойчивый к кибервзлому".

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Орбита SBIRS GEO-5 в момент разъединения со ступенью – 925,2×35 752,9 км с наклонением 21,14°.

В период 2011—2018 годы Atlas V успешно забросила в космос четыре аналогичных спутника-предшественника. Из-за развития гиперзвукового оружия в Пентагоне отказались от завершения создания группировки SBIRS: их дополнят, а затем и заменят аппараты Next-Gen OPIR.

Помимо основного спутника, ракета выведет в космос мини-платформы размера 12U – TDO-3 и TDO-4, которые несут различные полезные нагрузки для Академии ВВС США.

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Atlas V – одноразовая двухступенчатая ракета, конфигурируемая с габаритами головного обтекателя и числом "боковушек". Длина – 58,3 м, диаметр – 3,81 м, стартовая масса – от 334 до 547 тонн. Способна выводить на НОО до 18,8 т, на ГПО – почти 9 т. Одна из самых надежных ракет: неудачных запусков не было.

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Это восьмая миссия с использованием конфигурации 421. Первая цифра – диаметр головного обтекателя: "4" – 4 м. Вторая cоответствует количеству боковых 46,7-тонных ускорителей AJ-60 – от 0 до 5, третья – число двигателей второй ступени: 1 или 2.

Первая ступень ракеты оснащена двигателем РД-180 российского Энергомаша: он работает на керосине с жидким кислородом. США планируют вскоре отказаться от этого узла в пользу BE-4 от Blue Origin. Вторая ступень Centaur использует тягу двигателя RL-10C-1 на жидких водороде и кислороде.

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Евгений Пилипенко
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пентагон ULA Atlas V спутник космос запуск ракета Lockheed Martin SBIRS
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