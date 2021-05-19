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Зонд Chang'e 5 показал Землю и Солнце из точки Лагранжа L1 в 1,5 млн км от нас – фото

19.05.2021, 08:17
Зонд Chang'e 5 показал Землю и Солнце из точки Лагранжа L1 в 1,5 млн км от нас – фото - Фото
Модуль Chang'e 5 на Луне (иллюстрация — CLEP, Planetary Society)

После сброса над Китаем капсулы с образцами лунного грунта орбитальный зонд миссии Chang'e 5 отправили в точку Лагранжа L1 от нас в направлении Солнца, так как у него оставалось достаточно топлива, чтобы выполнить различные дополнительные эксперименты и наблюдения. Зонд с марта находится примерно в 1,5 млн км от Земли. Оттуда аппарат прислал несколько снимков, пишет Space.com.

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Их выложили на подсайте Китайского национального космического управления, посвященном Лунной программе. На одном фото видна часть самого аппарата, на другой – Солнце, на третьей, самой интересной, Солнце и Земля, которая окрашена в едва заметный голубой цвет.

Поскольку задачи миссии (в целом крайне успешной) были иными, камеры для снимков с больших расстояний у аппарата не лучшие: изображения "зашумлены" и нечеткие.

Смотрите видео: Терминатор на Луне: американцы показали его вблизи

В точке L1 Земля-Солнце объекты никогда не затеняются Землей или Луной, и, если вы наблюдаете за Землей, то всегда смотрите на освещенное солнцем полушарие.

Фото: CNSA/CLEP

Фото: CNSA/CLEP

Фото: CNSA/CLEP

CNSA не исключает, что позднее, после необходимых расчетов, зонд снимут с L1 и отправят по пролетной траектории к какому-то космическому объекту, возможно, астероиду.

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Евгений Пилипенко
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