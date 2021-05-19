Зонд Chang'e 5 показал Землю и Солнце из точки Лагранжа L1 в 1,5 млн км от нас – фото

После сброса над Китаем капсулы с образцами лунного грунта орбитальный зонд миссии Chang'e 5 отправили в точку Лагранжа L1 от нас в направлении Солнца, так как у него оставалось достаточно топлива, чтобы выполнить различные дополнительные эксперименты и наблюдения. Зонд с марта находится примерно в 1,5 млн км от Земли. Оттуда аппарат прислал несколько снимков, пишет Space.com.

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Их выложили на подсайте Китайского национального космического управления, посвященном Лунной программе. На одном фото видна часть самого аппарата, на другой – Солнце, на третьей, самой интересной, Солнце и Земля, которая окрашена в едва заметный голубой цвет.

Поскольку задачи миссии (в целом крайне успешной) были иными, камеры для снимков с больших расстояний у аппарата не лучшие: изображения "зашумлены" и нечеткие.

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В точке L1 Земля-Солнце объекты никогда не затеняются Землей или Луной, и, если вы наблюдаете за Землей, то всегда смотрите на освещенное солнцем полушарие.

CNSA не исключает, что позднее, после необходимых расчетов, зонд снимут с L1 и отправят по пролетной траектории к какому-то космическому объекту, возможно, астероиду.

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Евгений Пилипенко

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