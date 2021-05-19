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Наковальня творения. Ученые показали визуально ошеломляющую модель рождения звезд – видео видео

19.05.2021, 08:59
Скриншот из видео
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Астрофизики из Северо-Западного университета в Эванстоне создали самую реалистичную на сегодня динамическую 3D-модель процесса звездообразования. Об этом пишет phys.org.

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Звездообразование – процесс на десятки миллионов лет, его нельзя увидеть "в режиме реального времени": нужно моделирование. Авторы говорят, что ранее модели показывали только крошечный участок газового облака, где формируются звезды, в 100 раз менее массивного, чем сделали они по проекту STARFORGE.

Для симуляции учли множество параметров и включили в нее известные на сегодня данные о газовой динамике, магнитных полях, гравитации, нагреве и охлаждении, излучении в пяти диапазонах частот, активности сверхновых и так далее. Для запуска модели понадобились возможности одного из крупнейших суперкомпьютеров мира в Техасском центре перспективных вычислений.

Смотрите также: Зачем затапливают водой площадку под стартующей космической ракетой. Видео работы системы

Модель показывает громадное газовое облако. Оно постепенно образует структуры, которые распадаются на части, а те в итоге формируют звезды. При звездообразовании из полюсов прото-звезд вырываются струи газа (джеты), "пробивая" окружающее облако. Процесс завершается, когда рядом не остается газа.

Моделирование без учета джетов дало неправдоподобно большие звезды (>10 масс Солнца). Добавив в симуляцию газовые струи, которые нарушают приток газа к звезде, ученые получили более реалистичные параметры: звезды стали в среднем меньше половины солнечной массы.

Авторы пишут: если получится понять звездообразование, поймем и формирование галактик, что приведет к большему пониманию, из чего состоит Вселенная.

Смотрите фото: Зонд Chang'e 5 показал Землю и Солнце из точки Лагранжа L1 в 1,5 млн км от нас

Евгений Пилипенко
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