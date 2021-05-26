Обнаружены ранее неизвестные "мостики" темной материи между галактиками – исследование

Международная группа астрофизиков разработала с использованием машинного обучения новую модель распределения темной материи в локальной Вселенной – и обнаружила в ней ранее неизвестные нитевидные структуры-мостики между галактиками. Об этом они сообщили в Astrophysical Journal, пишет SciTechDaily.

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По последним данным, наблюдаемая Вселенная состоит на 4,9% из обычной материи, на 26,8% – из темной, и на 68,3% – из темной энергии. Темная материя составляет до 85% от общей массы Вселенной, а темная энергия с темной материей – до 95% от общей массы-энергии.

Авторы обучили свою модель, "забив" в нее большой набор симуляций космических объектов: галактики, газы, другую видимую материю, а также известные на сегодня данные о темной материи.

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Далее они проверили модель на реальной картине локальной вселенной (на объектах из каталога галактик Cosmicflow-3, который содержит данные о распределении и движении более 17 000 галактик в окрестностях Млечного Пути в пределах 200 мегапарсек).

СПРАВКА. Темная материя – форма материи, которая не участвует в электромагнитном взаимодействии и потому недоступна для прямого наблюдения. Состав и природа неизвестны. Проявляется только в гравитационном взаимодействии. Является "каркасом" того, что принято называть космической паутиной, крупномасштабной структуры Вселенной, определяющей движение галактик и другого космического материала.

Было выявлено несколько новых структур, которые озадачили ученых, в том числе относительно "небольшие" нитевидные структуры, протянутые между галактиками (ниже – желтый цвет).

"Темная материя доминирует в динамике Вселенной и она в основном и определяет нашу судьбу. То есть, можно попросить компьютер разработать карту на будущие миллиарды лет, чтобы увидеть, что произойдет в локальной вселенной. Также можно "отмотать" модель назад, чтобы понять историю нашего космического соседства", – пояснили исследователи свою находку.

Например, ранее высказано предположение, что наша Галактика и Андромеда могут спустя миллиарды лет столкнуться. Изучая "мостик" темной материи, соединяющий две галактики, можно ответить на этот вопрос более внятно, считают авторы.

13 августа 2018 года ученые проанализировали свечение между галактиками и открыли новый способ обнаружения темной материи.

Примерно в то же время ученые обнаружили новый метод поиска темной материи, а потом и создали новую карту распределения темной материи.

В 2020 году в США "достигли главной цели космологии": измерили количество материи во Вселенной.

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Евгений Пилипенко

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