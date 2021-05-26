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Обнаружены ранее неизвестные "мостики" темной материи между галактиками – исследование

26.05.2021, 08:57
Обнаружены ранее неизвестные
Иллюстративное изображение распределения темной материи

Международная группа астрофизиков разработала с использованием машинного обучения новую модель распределения темной материи в локальной Вселенной – и обнаружила в ней ранее неизвестные нитевидные структуры-мостики между галактиками. Об этом они сообщили в Astrophysical Journal, пишет SciTechDaily.

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По последним данным, наблюдаемая Вселенная состоит на 4,9% из обычной материи, на 26,8% – из темной, и на 68,3% – из темной энергии. Темная материя составляет до 85% от общей массы Вселенной, а темная энергия с темной материей – до 95% от общей массы-энергии.

Авторы обучили свою модель, "забив" в нее большой набор симуляций космических объектов: галактики, газы, другую видимую материю, а также известные на сегодня данные о темной материи.

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Далее они проверили модель на реальной картине локальной вселенной (на объектах из каталога галактик Cosmicflow-3, который содержит данные о распределении и движении более 17 000 галактик в окрестностях Млечного Пути в пределах 200 мегапарсек).

СПРАВКА. Темная материя – форма материи, которая не участвует в электромагнитном взаимодействии и потому недоступна для прямого наблюдения. Состав и природа неизвестны. Проявляется только в гравитационном взаимодействии. Является "каркасом" того, что принято называть космической паутиной, крупномасштабной структуры Вселенной, определяющей движение галактик и другого космического материала.

Было выявлено несколько новых структур, которые озадачили ученых, в том числе относительно "небольшие" нитевидные структуры, протянутые между галактиками (ниже – желтый цвет).

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"Темная материя доминирует в динамике Вселенной и она в основном и определяет нашу судьбу. То есть, можно попросить компьютер разработать карту на будущие миллиарды лет, чтобы увидеть, что произойдет в локальной вселенной. Также можно "отмотать" модель назад, чтобы понять историю нашего космического соседства", – пояснили исследователи свою находку.

Например, ранее высказано предположение, что наша Галактика и Андромеда могут спустя миллиарды лет столкнуться. Изучая "мостик" темной материи, соединяющий две галактики, можно ответить на этот вопрос более внятно, считают авторы.

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Евгений Пилипенко
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наука космос исследование карта Энергия темная материя паутина астрофизика
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