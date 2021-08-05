Земля устойчиво вращается вокруг своей оси, словно волчок, и если это вращение враз прекратится, кинетический момент разорвет ее поверхность на части: произойдет глобальная катастрофа. О таком мысленном эксперименте рассказал Live Science Джеймс Зимбельман, старший почетный геолог Смитсоновского национального музея авиации и космонавтики в Вашингтоне.

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"Все слетит со стола", – доступно объяснил он последствия.

По словам ученого, нет естественной силы, которая могла бы остановить вращение Земли: планета вращается с момента своего образования. Это, однако, не мешает теоретизировать на эту тему, добавил он.

Поскольку Земля совершает полный оборот вокруг своей оси за 23 часа 56 минут 4,09053 секунды, условная точка на ее экваторе движется на восток со скоростью ~1770 км/ч. Чем ближе к полюсам, тем эта скорость ниже.

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Чтобы было понятно, о чем речь, нужно вспомнить о линейном импульсе: пpoизвoдном oт мaccы и cкopocти oбъeктa. Резко остановившийся пассажир движущегося авто продолжит движение вперед за счет линейного импульса. Угловой момент – это, грубо говоря, его вращательный аналог: производное момента инерции (силы вращения, необходимой для вращения массы) и угловой скорости.

Геолог утверждает: если бы планета внезапно остановилась, передаваемый воздуху, воде и даже горам (особенно вдоль экватора) угловой момент моментально привел бы к катаклизму. Все эти объекты продолжали бы движение со скоростью свыше 1000 км/ч. Ее хватило бы, что часть "ошметков" поверхности взлетела высоко в атмосферу и даже в космос, говорит Зимбельман.

С ним солидарен и американский астрофизик, писатель и популяризатор науки Нил Деграсс Тайсон:

Земля с обломками на орбите продолжит двигаться вокруг Солнца и, в конце концов, гравитация планеты в процессе аккреции притянет большинство из них назад. Еще часть будет притянута Луной и выпадет на ее поверхности.

"Метеоритная" бомбардировка разогреет земную кору и превратит ее во многих местах в расплав горных пород. Это довольно быстро приведет к испарению большей части воды с поверхности Земли. Малая часть испаренной воды может быть поглощена в связанном виде в затвердевающих минералах вроде оливина.

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Видео: Seán Doran / ISS

Евгений Пилипенко

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