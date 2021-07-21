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Упавший в Англии метеорит – старше Земли: несколько фото объекта из глубокого космоса

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2021, 15:16
Упавший в Англии метеорит – старше Земли: несколько фото объекта из глубокого космоса - Фото
Фото: EAARO

Обнаруженный в начале года в Англии метеорит "Винчкомб", как показал анализ, старше Земли. Об этом сообщила пресс-служба Университета Лафборо и Организация астрофизических исследований Восточной Англии.

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По данным исследователей, возраст Winchcombe – примерно 4,6 млрд лет, тогда как по нынешним представлениям науки, Земля сформировалась "чуть" позже – около 4,54 млрд лет назад.

Метеорит назвали по названию поселка рядом, где его нашли в марте.

Смотрите фото: На торги выставят редкие метеориты, один возрастом 7,5 млрд лет

Он составлен из материала, который "напоминает плохо скрепленные бетонные частицы и пыль". 

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Его внутренняя структура хрупкая и неплотно связанная, пористая и с трещинами.

Исследователи считают, что объект не подвергался сильным космическим столкновениям, которые переживали самые древние космические обломки в процессе зарождения планет и лун.

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Авторы также пишут, что Winchcombe "летал там, за Марсом, нетронутый, еще до того, как появилась какая-либо из планет".

"Это означает, что у нас есть редкая возможность изучить кусочек нашего первозданного прошлого", – добавили они.

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"Винчкомб", уточнили ученые, – редчайший пример углистого хондрита, который зачастую содержит органический материал вроде аминокислот.  Во всем мире известно около 65 000 метеоритов, и только 51 из них – это углистые хондриты.

Ученые пошли дальше и предположили, что он "может ответить на вопросы о том, как зародилась жизнь на Земле".

Евгений Пилипенко
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