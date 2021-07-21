Упавший в Англии метеорит – старше Земли: несколько фото объекта из глубокого космоса

Обнаруженный в начале года в Англии метеорит "Винчкомб", как показал анализ, старше Земли. Об этом сообщила пресс-служба Университета Лафборо и Организация астрофизических исследований Восточной Англии.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным исследователей, возраст Winchcombe – примерно 4,6 млрд лет, тогда как по нынешним представлениям науки, Земля сформировалась "чуть" позже – около 4,54 млрд лет назад.

Метеорит назвали по названию поселка рядом, где его нашли в марте.

Смотрите фото: На торги выставят редкие метеориты, один возрастом 7,5 млрд лет

Он составлен из материала, который "напоминает плохо скрепленные бетонные частицы и пыль".

Его внутренняя структура хрупкая и неплотно связанная, пористая и с трещинами.

Исследователи считают, что объект не подвергался сильным космическим столкновениям, которые переживали самые древние космические обломки в процессе зарождения планет и лун.

Авторы также пишут, что Winchcombe "летал там, за Марсом, нетронутый, еще до того, как появилась какая-либо из планет".

"Это означает, что у нас есть редкая возможность изучить кусочек нашего первозданного прошлого", – добавили они.

"Винчкомб", уточнили ученые, – редчайший пример углистого хондрита, который зачастую содержит органический материал вроде аминокислот. Во всем мире известно около 65 000 метеоритов, и только 51 из них – это углистые хондриты.

Ученые пошли дальше и предположили, что он "может ответить на вопросы о том, как зародилась жизнь на Земле".

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.