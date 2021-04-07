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Над Кыргызстаном пролетел яркий зеленый болид. Возможно, метеорит – видео видео

07.04.2021, 13:51
Возможный метеорит в Кыргызстане, Бишкек (скриншот видео Dmitrii Juravlev, YouTube)
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В небе над столицей Кыргызстана Бишкеком заметили яркую вспышку. Возможно, это пролетел метеорит, передает местное информагентство AkiPress.

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Как отмечается, вспышка произошла около 23:06 по местному времени. Очевидцы предполагают, что это мог быть метеорит. На кадрах из Кыргызстана видно, что в небе появился яркий зеленый болид, который затем вспыхнул огненным цветом.

Чрезвычайные службы Кыргызстана проверяют информацию о возможном падении метеорита в Чуйской области, пишет AkiPress. Предварительно, повреждений и пострадавших не было, возможно, метеорит упал за пределами страны, говорят в МЧС республики.

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Марк Сировой
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кыргызстан астероид вспышка метеорит киргизия бишкек
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