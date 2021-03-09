В Англии нашли метеорит: он очень редкий и может содержать "кирпичики жизни" – фото

В Великобритании нашли метеорит, который упал 28 февраля. Он относится к редчайшим углистым хлоридам, которые содержат "кирпичики жизни", сообщает Музей естественной природы Лондона.

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Как отмечается, это первый найденный метеорит в Великобритании с 1991 года. Его остатки весом около 300 грамм обнаружили на подъездной дороге к дому в Голстершире, Англия.

Жители Винчкомба услышали шум ночью 28 февраля, выглянули в окно, но ничего не увидели, пишут в музее. Утром они обнаружили черные следы и остаток метеорита на дорожке перед домом. Они связались с метеорными сообществами, которые и передали метеорит в музей.

Оказалось, что метеорит относится к чрезвычайно редким углистым хондритам (carbonaceous chondrite), которые состоят из смеси минералов и органических соединений, включая строительные блоки самой жизни – аминокислоты, пишут в музее. Найденный кусок также, вероятно, содержит мягкие глинистые минералы, и это говорит о том, что когда-то он был заполнен замороженным водяным льдом.

"Это действительно захватывающе. Во всем мире известно около 65 000 метеоритов, и только 51 из них – это углистые хондриты", – говорит Сара Рассел, исследователь этого типа метеоритов.

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Рассел отмечает, что находка особо важна на фоне космических миссий по сбору образцов астероидов Hayabusa2 (в декабре 2020 года доставлено на Землю 4,5 г камня) и OSIRIS-RE (должны вернуть более 60 г в 2023-м).

"Подобные метеориты – это реликвии ранней Солнечной системы, а это значит, что они могут сказать нам, из чего сделаны планеты. Мы также думаем, что такие метеориты, возможно, принесли воду на Землю, обеспечив планету океанами… Я была аспиранткой, когда упал последний в Британии метеорит. Я всегда мечтала о, углеродистом хондрите, но совсем не ожидала этого. Это сбывшаяся мечта", – добавила Сара Рассел.

28 февраля в Великобритании упал метеорит. Он образовал яркий огненный шар при падении.

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Марк Сировой

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