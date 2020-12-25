Японцы вскрыли накопитель капсулы с образцами далекого астероида Рюгу: нашли гравий – фото

В образцах далекого астероида Рюгу, который зонд Хаябуса-2 сбросил в капсуле в пустыню Австралии, обнаружили гравий. Об этом сообщили на оналйн-конференции представители Японского космического агентства JAXA, передает NHK.

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В JAXA сообщили, что открыв накопитель капсулы, они обнаружили гравийный материал. Некоторые его компоненты достигали одного сантиметра.

Глава исследовательской группы JAXA Усуи Томохиро сказал, что образцов оказалось даже больше, чем ожидалось. По его словам, работа проходит гладко.

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В течение следующих шести месяцев японские ученые планируют составить каталог образцов, чтобы потом начать их детальный анализ.

Хаябуса-2 запустили с космодрома в Японии в 2014 году, чтобы собрать пробы на астероиде Рюгу, расположенном в 300 млн км от Земли. Рюгу – астероид класса С, которые могут содержать элементы первобытного состояния Солнечной системы.

Зонд прибыл к астероиду в 2018 году. Исследование продлилось полтора года, а сама миссия заняла 2182 дня.

6 декабря 2020-го капсула зонда приземлилась в Австралии.

15 декабря JAXA сообщало, что обнаружило черный песок, предположительно, с астероида Рюгу во внешней оболочке капсулы.

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Марк Сировой

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