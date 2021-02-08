Аукцион в Нью-Йорке. На торги выставят редкие метеориты, один возрастом 7,5 млрд лет: фото

Завтра в Нью-Йорке стартуют торги от аукционного дома Christie's, на продажу будут выставлены необычные лоты – 72 редких метеоритов, каждый из которых может похвастаться уникальной историей. Аукцион будет проходить до 23 февраля, ожидается, что самые интересные экспонаты будут проданы в первые дни торгов, сообщается на сайте Christie's.

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В частности в рамках аукциона "Deep Impact: Martian, Lunar" все желающие смогут купить самый древний метеорит на Земле Мерчисон – ему около 7,5 млрд лет. Его ориентировочная цена пока составляет примерно $6000.

Ценители ювелирных изделий смогут приобрести метеорит палласит с вкраплениями драгоценных камней – он обойдется в $3500 – 4500.

Изюминкой коллекции организаторы назвали метеорит, который не успел упасть на Землю, сохранив на себе "удлиненные следы полета" – по предварительной оценке за него планируют выручить около $80 000.

При этом, в аукционном доме заверили, что не все лоты будут стоит так дорого – некоторые позиции будут стартовать от $250 за метеорит.

В ноябре 2020 года в Украине выставили на торги железнодорожные пути – за 9 млн грн: фото.

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Дарья Мостовая

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