UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Аукцион в Нью-Йорке. На торги выставят редкие метеориты, один возрастом 7,5 млрд лет: фото

08.02.2021, 11:15
Аукцион в Нью-Йорке. На торги выставят редкие метеориты, один возрастом 7,5 млрд лет: фото - Фото
Изюминка коллекции за 80 000 долларов (источник - christies.com)

Завтра в Нью-Йорке стартуют торги от аукционного дома Christie's, на продажу будут выставлены необычные лоты – 72 редких метеоритов, каждый из которых может похвастаться уникальной историей. Аукцион будет проходить до 23 февраля, ожидается, что самые интересные экспонаты будут проданы в первые дни торгов, сообщается на сайте Christie's.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

В частности в рамках аукциона "Deep Impact: Martian, Lunar" все желающие смогут купить самый древний метеорит на Земле Мерчисон – ему около 7,5 млрд лет. Его ориентировочная цена пока составляет примерно $6000.

Ценители ювелирных изделий смогут приобрести метеорит палласит с вкраплениями драгоценных камней – он обойдется в $3500 – 4500.

Изюминкой коллекции организаторы назвали метеорит, который не успел упасть на Землю, сохранив на себе "удлиненные следы полета" – по предварительной оценке за него планируют выручить около $80 000.

При этом, в аукционном доме заверили, что не все лоты будут стоит так дорого – некоторые позиции будут стартовать от $250 за метеорит.

Читайте также: Над Камчаткой взорвался метеорит – видео

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
США аукцион торги нью-йорк метеорит
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Директор по маркетингу
Киев AROMA KAVA
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 