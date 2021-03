В небе над Великобританией пронесся яркий метеор. Об этом сообщает The Guardian.

Как отмечается, метеор пронзил ночное небо в воскресенье 28 февраля незадолго до 22:00. Он летел порядка семи секунд и попал на камеры очевидцев в Манчестере, Кардиффе, Хонитоне, Бате, Мидсомере Нортоне и Милтон-Кейнсе.

На кадрах видно, что в какой-то момент метеор ярко вспыхнул.

New footage of the #fireball tonight. Sent by Katie Parr pic.twitter.com/J4jmsM9tFj