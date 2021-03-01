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"Огненный шар". Над Великобританией пролетел яркий метеор – видео видео

01.03.2021, 08:36
Яркий метеор в Великобритании (скриншот видео UK Meteor Observation Network, YouTube)
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В небе над Великобританией пронесся яркий метеор. Об этом сообщает The Guardian.

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Как отмечается, метеор пронзил ночное небо в воскресенье 28 февраля незадолго до 22:00. Он летел порядка семи секунд и попал на камеры очевидцев в Манчестере, Кардиффе, Хонитоне, Бате, Мидсомере Нортоне и Милтон-Кейнсе.

На кадрах видно, что в какой-то момент метеор ярко вспыхнул.

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Астрономы из Британской метеорной сети (UK Meteor Network) заявили, что этот метеор относился к типу огненных шаров (fireball), пишет издание. Огненные шары – это особенно яркие метеоры, которые теоретически могут быть видны джае при дневном свете.

По данным Американского метеорного общества (AMS), огненные шары могут пролетать в атмосфере Земли по несколько тысяч раз за сутки. Однако, как правило, это происходит над океаном или в безлюдных местах.

Тем временем в UK Meteor Network заявили, что получили около 120 сообщений о воскресном метеоре от очевидцев.

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Марк Сировой
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Великобритания астероид метеорит метеор
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