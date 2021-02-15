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В небе над Мельбурном пронесся и вспыхнул метеор: видео видео

15.02.2021, 17:03
Метеор над Мельбурном (Из видео Fernando Braga/Youtube)
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14 февраля жители австралийского штата Виктория могли наблюдать, как крупный метеор прошел сквозь слои атмосферы и сгорел в небе над Мельбурном. Об этом сообщает 7news.com.au.

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Метеор пролетел в 22:41 по местному времени в день святого Валентина. Очевидцам удалось заснять падающее небесное тело.

По свидетельствам местных жителей, по небу пролетел и взорвался большой светящийся зеленым шар – стало светло как днем, но звука взрыва слышно не было.

Доктор Элли Самсон из Центра космической науки и технологий Кертина призвала тех, кто видел огненный шар, сообщать о нем на Fireball.imo.net – международный веб-сайт, на котором регистрируются наблюдения метеоров.

Метеор, пролетевший мимо Мельбурна, по мнению ученых, приземлился в море.

"Человеческий глаз может видеть метеор на расстоянии примерно 500 км", – сказала доктор Самсон.

Здесь собрано видео этого метеора с трех ракурсов.

  • 19 января в небе над Сиднеем пролетел яркий метеор.

Читайте также: "Яркий, как полная Луна". В небе над Японией пролетел большой огненный шар – видео

Наталия Медведева
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метеор космос Австралия Мельбурн
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