В небе над Сиднеем пролетел яркий метеор. Об этом сообщает The Sydney Morning Herald.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что явление произошло в субботу вечером. Подобные явления, на самом деле, случаются нередко и происходят раз в три-шесть месяцев, отметил астрофизик из Австралийского национального университета Брэд Такер.

"Но в этот раз все произошло в субботу вечером, когда все гуляли на улицах, а не в час ночи, когда все спят", – сказал он.

По оценкам Такера, метеор был размером от полуметра до метра и начал разрушаться на высоте 80 км. Он мог приземлиться где угодно, но, вероятно, оказался в океане, полагает ученый.

"Сейчас мы пытаемся проделать большую работу, поэтому на очень полезно иметь сведения (о полете метеора, – ред.). Потому что найти метеорит – это интересно и круто", – добавил астрофизик.

В начале января 2021-го над Камчаткой взорвался метеорит.

Смотрите также: В Китае пролетел большой огненный шар. Предположительно, метеорит – видео

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.