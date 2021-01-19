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Над Сиднеем пролетел метеор – видео видео

19.01.2021, 15:06
Метеор над Сиднеем (скриншот видео Fish News, YouTube)
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В небе над Сиднеем пролетел яркий метеор. Об этом сообщает The Sydney Morning Herald.

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Отмечается, что явление произошло в субботу вечером. Подобные явления, на самом деле, случаются нередко и происходят раз в три-шесть месяцев, отметил астрофизик из Австралийского национального университета Брэд Такер.

"Но в этот раз все произошло в субботу вечером, когда все гуляли на улицах, а не в час ночи, когда все спят", – сказал он.

По оценкам Такера, метеор был размером от полуметра до метра и начал разрушаться на высоте 80 км. Он мог приземлиться где угодно, но, вероятно, оказался в океане, полагает ученый.

"Сейчас мы пытаемся проделать большую работу, поэтому на очень полезно иметь сведения (о полете метеора, – ред.). Потому что найти метеорит – это интересно и круто", – добавил астрофизик.

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Марк Сировой
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