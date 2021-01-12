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Над Камчаткой взорвался метеорит – видео видео

12.01.2021, 10:00
Взрыв метеорита на Камчатке (скриншот видео Новости Кам 24, YouTube)
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В небе над российским полуостровом Камчатка взорвался метеорит. Об этом сообщает местное издание Кам 24.

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В местном филиале Единой геофизической службы РАН отметили, что инфразвуковая станция в районе поселка Начики выделила сигнал вхождения метеорита в атмосферу в районе западного побережья Камчатки.

"Перед разрушением его движение в плотных слоях атмосферы продолжалось 55 секунд. Предварительная оценка сигнала дает основания предполагать, что диаметр объекта был менее 10 метров, а энергия взрыва находилась в пределах 1-5 килотонн тринитротолуола (ТНТ)", – заявили в филиале.

Директор филиала Данила Чебров также предположил, что на распространяемых в сети видео запечатлен, скорее всего, тот самый метеорит.

  • В июне в небе над Австралией с зеленым огненным шлейфом пролетел яркий метеор. Смотрите видео явления.

Смотрите также: В Китае пролетел большой огненный шар. Предположительно, метеорит – видео

Марк Сировой
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