"Яркий, как полная Луна". В небе над Японией пролетел большой огненный шар – видео

В воскресенье 29 ноября в небе над Японией пролетел большой огненный шар. Об этом сообщает Kyodo News.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что, вероятно, это был болид – метеор, яркость которого на ночном небе сильнее яркости Венеры. Его видели в западной и центральной части Японии, местные жители пишут в соцсетях, что слышали грохот и видели яркую вспышку на небе.

Такеши Иноуэ, директор муниципального планетария Акаси в префектуре Хего, сказал, что болиды редко бывают настолько яркими.

"Мы считаем, что вспышка была такой же яркой, как полная Луна", – отметил он.

В июне в небе над Австралией с зеленым огненным шлейфом пролетел яркий метеор. Смотрите видео явления.

Смотрите также: У берегов Австралии пролетел чрезвычайно яркий зеленый метеор – видео