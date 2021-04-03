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Ученые нашли в Антарктиде следы древнего метеорита – фото

03.04.2021, 07:40
Ученые нашли в Антарктиде следы древнего метеорита – фото - Фото
Иллюстративное фото - pixabay.com

Международная группа ученых нашла в Антарктиде следы от взрыва древнего метеорита. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

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Как отмечается, исследователи обнаружили 17 магматических частиц в горах Сер-Рондане в Антарктиде. После анализа химического состава частиц ученые пришли к выводу, что они образовались после взаимодействия планеты с метеоритом около 430 000 назад.

"Сначала я заметил, что некоторые из них (частиц, –  ред.) выглядели так, будто они склеены вместе, что могло произойти при их плавлении. Это значит, что многие из них взаимодействовали друг с другом при очень высокой температуре. На них было оказано огромное воздействие", – сказал CNN соавтор исследования Маттиас ван Гиннекен, научный сотрудник Школы физических наук Кентского университета.

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Как сообщается, на месте находки не было ударного кратера. По мнению ученых, это значит, что метеорит взорвался в воздухе, однако образованная струя пара все же ударила по ледяному покрову.

"Это был удар при приземлении. Взрыв в атмосфере создает очень горячее облако газа, которое очень быстро движется к земле", – объяснил ван Гиннекен.

Ван Гиннекен считает, что взрыв подобного метеорита над густонаселенным районом может привести к миллионам жертв и серьезному ущербу.

CNN отмечает, что подобные, хоть и менее масштабные, воздушные взрывы метеоритов случались. В частности, были падения Тунгусского метеорита в Сибири в 1908-м (были повалены деревья на площади 1200 кв. км) и метеорита в Челябинске в 2013-м (повреждено более 7000 зданий, более 1000 человек пострадали).

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Марк Сировой
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