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Компьютер российской Науки "не понимал, что происходит": Роскосмос объяснил ЧП на орбите

Цей матеріал також доступний українською
04.08.2021, 13:21
Компьютер российской Науки
Сергей Крикалев (скриншот из видеозаписи)

Самопроизвольное включение двигателей едва состыкованной с МКС российской лаборатории Наука случилось из-за того, что ее бортовая система "не понимала, что происходит" – и считала, что модуль все еще летит сам. Об этом в эфире пропагандистского канала Россия 24 заявил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

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Как выразился космонавт, модуль, "видимо, сам не мог поверить, что он уже состыковался".

"Система управления решила, что она еще в свободном полете, не понимала, что происходит, сработал алгоритм безопасности, включающий двигатели на отвод", – сказал Крикалев.

Фото: Роскосмос

Несмотря на то, что инцидент не нанес известных повреждений орбитальной станции, его последствия могут проявиться в будущем, полагает чиновник Роскосмоса.

"Станция – довольно деликатное устройство. <...> Все сделано максимально легко. Дополнительная нагрузка, она вызывает нагрузку на приводы солнечных батарей, на фермы, на которых все это установлено. <...> Сказать о серьезности немного рановато, но, конечно, это внештатная ситуация", – считает он.

Крикалев успокоил ведущую канала, что "от станции ничего не отломилось", но добавил: "То, как мы нагрузили ее и какие последствия, оценят специалисты".

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Евгений Пилипенко
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Сергей Крикалев наука технологии космос мкс звезда роскосмос модуль неисправность неполадки
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