Компьютер российской Науки "не понимал, что происходит": Роскосмос объяснил ЧП на орбите
Самопроизвольное включение двигателей едва состыкованной с МКС российской лаборатории Наука случилось из-за того, что ее бортовая система "не понимала, что происходит" – и считала, что модуль все еще летит сам. Об этом в эфире пропагандистского канала Россия 24 заявил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Как выразился космонавт, модуль, "видимо, сам не мог поверить, что он уже состыковался".
"Система управления решила, что она еще в свободном полете, не понимала, что происходит, сработал алгоритм безопасности, включающий двигатели на отвод", – сказал Крикалев.
Несмотря на то, что инцидент не нанес известных повреждений орбитальной станции, его последствия могут проявиться в будущем, полагает чиновник Роскосмоса.
"Станция – довольно деликатное устройство. <...> Все сделано максимально легко. Дополнительная нагрузка, она вызывает нагрузку на приводы солнечных батарей, на фермы, на которых все это установлено. <...> Сказать о серьезности немного рановато, но, конечно, это внештатная ситуация", – считает он.
Крикалев успокоил ведущую канала, что "от станции ничего не отломилось", но добавил: "То, как мы нагрузили ее и какие последствия, оценят специалисты".
- Модуль-лабораторию Наука запустили 21 июля 2021 года с Байконура на МКС. Посмотрите разрушение его предшественника – Пирса – в атмосфере.
- В тот же день в горах сняли на видео огненное падение частей ракеты, которая запускала Науку.
- 29 июля состоялась стыковка модуля, но дальше что-то пошло не так: самопроизвольно включились двигатели Науки и завертели станцию.
- Из-за неполадок на Науке российские космонавты могли "аварийно" перейти в американский сегмент МКС, если бы это потребовалось.
- NASA вскоре после инцидента выпустило сообщение, что он был не опасным, однако позднее в Управлении признали, что опасность все же была.
- 2 августа на МКС отметили сбой связи между модулями Звезда и Наука.
Смотрите также: Запуск космического корабля Boeing. Зимой до МКС он не долетел из-за сбоя
Комментарии