Неполадки на Науке. Российские космонавты могут перейти в американский сегмент МКС
30.07.2021, 13:50
МКС (фото — NASA, Роскосмос)
Российские космонавты на Международной космической станции могут временно перейти в американский сегмент на время устранения неполадок топливной системы модуля Наука. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на переговоры экипажа с Центром управления полетами.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
На Науке планируется продувка гелием топливной системы, чтобы привести ее в безопасное состояние.
Космонавт Олег Новицкий попросил ЦУП согласовать с NASA переход россиян в американский сегмент на время продувки.
Сейчас на МКС находятся два российских космонавта: Новицкий и Петр Дубров.
- 29 июля в 16:29 по Киеву состоялась успешная стыковка Науки с МКС.
- После стыковки на Науке самопроизвольно включились двигатели, МКС начала вращаться, ее стабилизировали с помощью двигателей модуля Звезда и грузового корабля Прогресс.
Читайте также: Инцидент в космосе. Как российская Наука едва не разрушила МКС: аудио с линии "экипаж-ЦУП"
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Business Analyst
Киев • Semantrum
Юрисконсульт
Киев • Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів рекламиРазместить вакансию
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Последние новости
Комментарии