UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Неполадки на Науке. Российские космонавты могут перейти в американский сегмент МКС

Цей матеріал також доступний українською
30.07.2021, 13:50
Неполадки на Науке. Российские космонавты могут перейти в американский сегмент МКС - Фото
МКС (фото — NASA, Роскосмос)

Российские космонавты на Международной космической станции могут временно перейти в американский сегмент на время устранения неполадок топливной системы модуля Наука. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на переговоры экипажа с Центром управления полетами.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На Науке планируется продувка гелием топливной системы, чтобы привести ее в безопасное состояние.

Космонавт Олег Новицкий попросил ЦУП согласовать с NASA переход россиян в американский сегмент на время продувки.

Сейчас на МКС находятся два российских космонавта: Новицкий и Петр Дубров.

Читайте также: Инцидент в космосе. Как российская Наука едва не разрушила МКС: аудио с линии "экипаж-ЦУП" 

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
наука космос мкс
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Business Analyst
Киев Semantrum
Юрисконсульт
Киев Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 