Неполадки на Науке. Российские космонавты могут перейти в американский сегмент МКС

Российские космонавты на Международной космической станции могут временно перейти в американский сегмент на время устранения неполадок топливной системы модуля Наука. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на переговоры экипажа с Центром управления полетами.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На Науке планируется продувка гелием топливной системы, чтобы привести ее в безопасное состояние.

Космонавт Олег Новицкий попросил ЦУП согласовать с NASA переход россиян в американский сегмент на время продувки.

Сейчас на МКС находятся два российских космонавта: Новицкий и Петр Дубров.

29 июля в 16:29 по Киеву состоялась успешная стыковка Науки с МКС.

После стыковки на Науке самопроизвольно включились двигатели, МКС начала вращаться, ее стабилизировали с помощью двигателей модуля Звезда и грузового корабля Прогресс.

Читайте также: Инцидент в космосе. Как российская Наука едва не разрушила МКС: аудио с линии "экипаж-ЦУП"

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.