На модуле Наука самопроизвольно включились двигатели, МКС стала беспорядочно вращаться

Сегодня, 29 июля, через некоторое время после стыковки многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) Наука с Международной космической станцией на МЛМ незапланированно включились двигатели. Об этом сообщает NASA.

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После стыковки российские космонавты проверили возможные утечки между Наукой и служебным модулем. Бригада управления полетом зафиксировала незапланированный запуск двигателей МЛМ, из-за которого сместилась ориентация станции.

ICYMI: Earlier today, the Russian Nauka module inadvertently fired its thrusters while docked to the @Space_Station. Mission Control teams corrected the action and all systems are operating normally. The crew was never in any danger. Stay tuned for a media telecon later today: pic.twitter.com/bjuDmdiZu5 — NASA (@NASA) July 29, 2021

По информации N+1, двигатели включились, когда космонавты начали открывать внутренний люк модуля Звезда.

МКС начала беспорядочно вращаться. Для восстановления стабильной ориентации станции запустили двигатели Звезды и грузового корабля Прогресс.

В пресс-службе Роскосмоса сообщили, что "специалисты работают над переводом Науки из полетного режима в режим "состыкован с МКС".

"Наземные группы восстановили контроль над ориентацией, и космическая станция движется стабильно", – говорится в сообщении NASA.

В Агентстве отметили, что экипажу МКС опасность не угрожала и не угрожает.

За состоянием космической станции следят диспетчеры управления полетами в Хьюстоне. Команды также работают над завтрашним запуском космического корабля Boeing Starliner.

Позже появилось сообщение, что старт Starliner решили отложить.

NEWS: Alongside our partners at @BoeingSpace, we have decided to stand down from Friday’s launch attempt of the #Starliner Orbital Flight Test-2 mission: https://t.co/s0pa9UxDZb pic.twitter.com/CsqRvmwP0W — NASA (@NASA) July 29, 2021

29 июля в 16:29 по Киеву состоялась успешная стыковка российского лабораторного модуля Наука с Международной космической станцией.

Ранее для него на МКС освободили стыковочное место: удалили 20-летний модуль Пирс.

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Наталия Медведева

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