На модуле Наука самопроизвольно включились двигатели, МКС стала беспорядочно вращаться

Сегодня, 29 июля, через некоторое время после стыковки многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) Наука с Международной космической станцией на МЛМ незапланированно включились двигатели. Об этом сообщает NASA.

После стыковки российские космонавты проверили возможные утечки между Наукой и служебным модулем. Бригада управления полетом зафиксировала незапланированный запуск двигателей МЛМ, из-за которого сместилась ориентация станции.

ICYMI: Earlier today, the Russian Nauka module inadvertently fired its thrusters while docked to the @Space_Station. Mission Control teams corrected the action and all systems are operating normally. The crew was never in any danger. Stay tuned for a media telecon later today: pic.twitter.com/bjuDmdiZu5