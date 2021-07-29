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На модуле Наука самопроизвольно включились двигатели, МКС стала беспорядочно вращаться

Цей матеріал також доступний українською
29.07.2021, 23:13
На модуле Наука самопроизвольно включились двигатели, МКС стала беспорядочно вращаться - Фото
Международная космическая станция (Фото: NASA)

Сегодня, 29 июля, через некоторое время после стыковки многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) Наука с Международной космической станцией на МЛМ незапланированно включились двигатели. Об этом сообщает NASA.

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После стыковки российские космонавты проверили возможные утечки между Наукой и служебным модулем. Бригада управления полетом зафиксировала незапланированный запуск двигателей МЛМ, из-за которого сместилась ориентация станции.

По информации N+1, двигатели включились, когда космонавты начали открывать внутренний люк модуля Звезда.

МКС начала беспорядочно вращаться. Для восстановления стабильной ориентации станции запустили двигатели Звезды и грузового корабля Прогресс.

В пресс-службе Роскосмоса сообщили, что "специалисты работают над переводом Науки из полетного режима в режим "состыкован с МКС".

"Наземные группы восстановили контроль над ориентацией, и космическая станция движется стабильно", – говорится в сообщении NASA.

В Агентстве отметили, что экипажу МКС опасность не угрожала и не угрожает.

За состоянием космической станции следят диспетчеры управления полетами в Хьюстоне. Команды также работают над завтрашним запуском космического корабля Boeing Starliner.

Позже появилось сообщение, что старт Starliner решили отложить.

  • 29 июля в 16:29 по Киеву состоялась успешная стыковка российского лабораторного модуля Наука с Международной космической станцией.
  • Ранее для него на МКС освободили стыковочное место: удалили 20-летний модуль Пирс.

Смотрите фото: Разрушение российского Прогресса с модулем Пирс в атмосфере: снимки с космической станции

Наталия Медведева
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nasa наука космос мкс роскосмос
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