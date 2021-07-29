На модуле Наука самопроизвольно включились двигатели, МКС стала беспорядочно вращаться
Сегодня, 29 июля, через некоторое время после стыковки многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) Наука с Международной космической станцией на МЛМ незапланированно включились двигатели. Об этом сообщает NASA.
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После стыковки российские космонавты проверили возможные утечки между Наукой и служебным модулем. Бригада управления полетом зафиксировала незапланированный запуск двигателей МЛМ, из-за которого сместилась ориентация станции.
ICYMI: Earlier today, the Russian Nauka module inadvertently fired its thrusters while docked to the @Space_Station. Mission Control teams corrected the action and all systems are operating normally. The crew was never in any danger. Stay tuned for a media telecon later today: pic.twitter.com/bjuDmdiZu5— NASA (@NASA) July 29, 2021
По информации N+1, двигатели включились, когда космонавты начали открывать внутренний люк модуля Звезда.
МКС начала беспорядочно вращаться. Для восстановления стабильной ориентации станции запустили двигатели Звезды и грузового корабля Прогресс.
В пресс-службе Роскосмоса сообщили, что "специалисты работают над переводом Науки из полетного режима в режим "состыкован с МКС".
"Наземные группы восстановили контроль над ориентацией, и космическая станция движется стабильно", – говорится в сообщении NASA.
В Агентстве отметили, что экипажу МКС опасность не угрожала и не угрожает.
За состоянием космической станции следят диспетчеры управления полетами в Хьюстоне. Команды также работают над завтрашним запуском космического корабля Boeing Starliner.
Позже появилось сообщение, что старт Starliner решили отложить.
NEWS: Alongside our partners at @BoeingSpace, we have decided to stand down from Friday’s launch attempt of the #Starliner Orbital Flight Test-2 mission: https://t.co/s0pa9UxDZb pic.twitter.com/CsqRvmwP0W— NASA (@NASA) July 29, 2021
- 29 июля в 16:29 по Киеву состоялась успешная стыковка российского лабораторного модуля Наука с Международной космической станцией.
- Ранее для него на МКС освободили стыковочное место: удалили 20-летний модуль Пирс.
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