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С орбитальной станции удалили российский модуль Пирс вместе с Прогрессом — видео видео

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26.07.2021, 13:46
Скриншот из видеозаписи
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26 июля в 13:56 по киевскому времени от Международной космической станции отстыковали 20-летний модуль Пирс вместе с пристыкованным к нему грузовым транспортным кораблем Прогресс МС-16.

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Эту российскую связку свели с орбиты для уничтожения в плотных слоях атмосферы. Ее несгоревшие обломки через четыре часа после расстыковки — в 17:52 — затопили в Тихом океане.

Пирс удалили со станции для того, чтобы на его место пристыковать модуль Наука, который уже несколько дней добирается до МКС после запуска с Байконура.

Лаборатория Наука, по данным инсайдеров, испытывала или испытывает некоторые проблемы на пути к станции.

Читайте также: Безос побывал в космосе и предложил "революционную" идею: вынести промышленность на орбиту 

Евгений Пилипенко
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