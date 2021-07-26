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26 июля в 13:56 по киевскому времени от Международной космической станции отстыковали 20-летний модуль Пирс вместе с пристыкованным к нему грузовым транспортным кораблем Прогресс МС-16.

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Эту российскую связку свели с орбиты для уничтожения в плотных слоях атмосферы. Ее несгоревшие обломки через четыре часа после расстыковки — в 17:52 — затопили в Тихом океане.

Пирс удалили со станции для того, чтобы на его место пристыковать модуль Наука, который уже несколько дней добирается до МКС после запуска с Байконура.

Лаборатория Наука, по данным инсайдеров, испытывала или испытывает некоторые проблемы на пути к станции.

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Евгений Пилипенко

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