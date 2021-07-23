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Экология | Безос побывал в космосе и предложил "революционную" идею: вынести промышленность на орбиту

Цей матеріал також доступний українською
23.07.2021, 11:08
Безос побывал в космосе и предложил
Джефф Безос (фото - ЕРА)

Основатель Amazon и космической компании Blue Origin Джефф Безос предложил человечеству задуматься над тем, чтобы переместить самую опасную для окружающей среды промышленность в космос. Об этом он сказал NBC News после суборбитального полета на своей "туристической" ракете.

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По его словам, если смотреть на планету со стороны, "никаких границ на ней нет: это одна планета для всех нас, и она хрупкая".

"Вы не представляете, насколько тонкая атмосфера, когда смотреть на Землю из космоса. Мы живем в ней и для нас она выглядит такой большой, что создается ощущение, будто бы можно игнорировать ее и относиться к ней плохо", – сказал миллиардер.

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Безос считает, что "нужно взять всю тяжелую промышленность и переместить ее в космос".

Самый богатый человек в мире признаёт, что на это уйдут "десятилетия и десятилетия". Насколько это осуществимо и осуществимо ли вообще, с учетом ценника на продукцию "из космоса", глава Amazon умолчал. Как отметили на ресурсе, это скорее была эмоциональная, чем рациональная идея.

Евгений Пилипенко
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