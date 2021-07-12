UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Вечная мерзлота тает. На Аляске из-за этого деформируется нефтепровод, власти обеспокоены видео

Цей матеріал також доступний українською
12.07.2021, 09:57
Скриншот из видеозаписи
Сегодня сборная Украины стартует на Евро-2020: где и когда смотреть матч с Нидерландами
Сегодня сборная Украины стартует на Евро-2020: где и когда смотреть матч с Нидерландами
Сегодня сборная Украины играет со Швецией в 1/8 Евро-2020: где и когда смотреть
Сегодня сборная Украины играет со Швецией в 1/8 Евро-2020: где и когда смотреть

Один из крупнейших в мире нефтепроводов – американский TAPS (Trans-Alaska Pipeline System) – может оказаться в опасности из-за таяния вечной мерзлоты. Об этом пишет insideclimatenews.org.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Повышение температуры размягчает грунт и угрожает деформацией/разрушением опор, которые удерживают надземную 122-сантиметровую трубу 1288-километрового Трансаляскинского нефтепровода, пересекающего штат с севера на юг.

О повышении риска разливов нефти из-за этого говорят в неправительственной организации Pipeline Safety Trust.

Инфографика: insideclimatenews.org

В частности, речь идет о ситуации на склоне вечной мерзлоты с участком трубы ~250 м. Грунт там начал смещаться, погнув некоторые опоры.

Смотрите фото: Ученые оживили древнее микро-животное из сибирской вечной мерзлоты

Чтобы предотвратить экологическую катастрофу, Департамент природных ресурсов Аляски дал добро на установку дополнительных 100 термосифонов. Это "радиаторные" трубки, которые вставляют в скважины глубиной 4-20 м для отвода тепла от вечной мерзлоты в атмосферу. Всего вдоль 44-летнего нефтепровода установлено около 124 000 таких приспособлений.

По мнению Карла Веймера, советника по спецпроектам Pipeline Safety Trust, такой "тревожный сигнал" свидетельствует о влиянии глобальных изменений климата на безопасность трубопроводов вообще, а не только на Аляске.

TAPS может выдержать землетрясение до 8,5 баллов, так как проложен на опорах с компенсаторами, позволяющими трубе скользить по металлическим рельсам в горизонтальном направлении почти на 6 м, и на 1,5 м вертикально. 

Вечная мерзлота на самом деле не вечная: так принято называть слой грунта, который остается замерзшим не менее двух лет подряд.

Смотрите фото: Загадка Арктики. Ученые показали 3D-модель гигантского кратера в вечной мерзлоте

Видео: tominator3, The Infographics Show

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
экология аляска вечная мерзлота нефтепровод заполярье Трансаляскинский нефтепровод TAPS
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 