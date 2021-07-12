Один из крупнейших в мире нефтепроводов – американский TAPS (Trans-Alaska Pipeline System) – может оказаться в опасности из-за таяния вечной мерзлоты. Об этом пишет insideclimatenews.org.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Повышение температуры размягчает грунт и угрожает деформацией/разрушением опор, которые удерживают надземную 122-сантиметровую трубу 1288-километрового Трансаляскинского нефтепровода, пересекающего штат с севера на юг.

О повышении риска разливов нефти из-за этого говорят в неправительственной организации Pipeline Safety Trust.

В частности, речь идет о ситуации на склоне вечной мерзлоты с участком трубы ~250 м. Грунт там начал смещаться, погнув некоторые опоры.

Смотрите фото: Ученые оживили древнее микро-животное из сибирской вечной мерзлоты

Чтобы предотвратить экологическую катастрофу, Департамент природных ресурсов Аляски дал добро на установку дополнительных 100 термосифонов. Это "радиаторные" трубки, которые вставляют в скважины глубиной 4-20 м для отвода тепла от вечной мерзлоты в атмосферу. Всего вдоль 44-летнего нефтепровода установлено около 124 000 таких приспособлений.

По мнению Карла Веймера, советника по спецпроектам Pipeline Safety Trust, такой "тревожный сигнал" свидетельствует о влиянии глобальных изменений климата на безопасность трубопроводов вообще, а не только на Аляске.

TAPS может выдержать землетрясение до 8,5 баллов, так как проложен на опорах с компенсаторами, позволяющими трубе скользить по металлическим рельсам в горизонтальном направлении почти на 6 м, и на 1,5 м вертикально.

Вечная мерзлота на самом деле не вечная: так принято называть слой грунта, который остается замерзшим не менее двух лет подряд.

Смотрите фото: Загадка Арктики. Ученые показали 3D-модель гигантского кратера в вечной мерзлоте

Видео: tominator3, The Infographics Show

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.