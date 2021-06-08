Ученые оживили древнее микро-животное из сибирской вечной мерзлоты: фото

Ученые возродили микроскопическое животное после спячки в вечной сибирской мерзлоте. Предполагается, что ему может быть более 24 000 лет, в современной науке его отнесли к виду коловраток, пишет Сurrent Biology.

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При этом, древнюю коловратку удалось не просто оживить – после пробуждения она размножилась, что позволило ученым предположить, что некоторые виды животных остаются полностью жизнеспособными даже после пребывания в заморозке.

Предыдущие исследования показали, что этот вид животных способен успешно находиться в состоянии криптобиоза, но ранее считалось, что в таком состоянии они могут сохранять жизненные функции не более десяти лет.

Сам образец вечной мерзлоты был собран для изучения на севере Сибири на глубине 3,5 метра – радиоуглеродное датирование подтвердило, что ему примерно 24 000 лет.

В феврале 2021 года российские ученые решили достать и "оживить" древние вирусы из вечной мерзлоты.

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Дарья Мостовая

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