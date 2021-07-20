Сегодня, 20 июля, суборбитальная ракета-"прыгун" New Shepard впервые в истории компании Blue Origin выведет на космическую высоту капсулу с людьми. Этот полет, как планируется, установит по меньшей мере три мировых рекорда: в космосе побывают самый молодой и самый пожилой астронавт, а также самый богатый – глава компании Джефф Безос.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Трансляцию старта миссии NS-16, которую назвали #NSFirstHumanFlight, обещают в 16:10.

57-летний миллиардер – прямой конкурент по части космического туризма основателя Virgin Galactic Ричарда Брэнсона: тот слетал несколько дней назад на высоту до 90 км.

Чтобы получить право на полет, вес туриста должен быть в пределах 50-109 кг, рост – от 152,4 до 193 см. Кандидат в астронавты должен быть в хорошей физической и психологической форме. Билет на VSS Unity стоит $250 000, на New Shepard – $500 000.

Ракета взлетит, достигнет примерно 40 км высоты, после чего от нее отделится капсула. Какое-то время обе части будут подниматься по инерции до точки апогея, после чего начнут свободное падение и совершат посадки. У пассажиров будет ~4 минуты невесомости, во время полета они испытают перегрузку в 3 g, а при посадке – 5,5 g.

Международная авиафедерация (FAI) считает, что граница атмосферы и космоса (так называемая линия Кармана) – на высоте 100 км, а NASA, Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) и ВВС США – что 80,5 км. Потому Брэнсон и другие члены экипажа ракетоплана VSS Unity уже со значками "коммерческих астронавтов".

Смотрите видео: Нет, это не компьютерная графика. Посадка ракеты SpaceX

Между тем, неоднократно успешно летавшая в беспилотном режиме New Shepard должна с площадки Launch Site One в 40 км от поселка Ван-Хорн в Техасе поднять Безоса на высоту немногим больше 100 км – и затем плавно опуститься назад.

Ракета садится в 3,2 км от стартовой позиции на площадку Corn Ranch за счет дросселирования двигателя и боковой коррекции положения, капсула – на парашютах со скоростью ~0,45 м/с с минимальным "пшиком" тормозного двигателя перед ударом о поверхность. Все займет 10-11 минут.

Экипаж:

- глава компании Blue Origin Джефф Безос;

- его 53-летний брат Марк Безос, финансист-миллионер, управляющий Bezos Family Foundation, филантроп и... пожарный;

- 82-летняя экс-инспектор по безопасности полетов Уолли Фанк, которая 50 лет назад прошла в проект женщин-астронавтов Mercury 13, но из-за "маскулинной" политики NASA в космос не попала: программу свернули;

- 18-летний будущий студент физмата Университета Утрехта и начинающий пилот Оливер Дэемен из Нидерландов: он полетит вместо анонима, который решил слетать на другом рейсе. Это сын миллиардера, главы инвесткомпании Somerset Capital Partners.

Пока что самым молодым человеком в космосе считается советский космонавт Герман Титов (25 лет): этот рекорд держится уже почти полвека, а самым пожилым – астронавт NASA Джон Гленн: в 1998 году он на челноке Discovery полетел на орбиту в возрасте 77 лет.

СПРАВКА. New Shepard – система для коммерческих суборбитальных полетов с двигателем BE-3PM на топливной паре LOX/LOH (тяга 489 кН). Состоит из 3, рассчитанной на 6 человек. Сделанные из нескольких слоев прочной прозрачной пленки, иллюминаторы пропускают 92% видимого света. Почти 18-метровая New Shepard автономна и не управляется пилотами/инженерами с земли. Оснащена системой аварийного спасения экипажа. Разработка начата в 2006-м. Для космодрома компания 2 земли в Техасе . New Shepard – система для коммерческих суборбитальных полетов с двигателем BE-3PM на топливной паре LOX/LOH (тяга 489 кН). Состоит из одноступенчатой многоразовой ракеты и пассажирской капсулы объемом 15 м, рассчитанной на 6 человек. Сделанные из нескольких слоев прочной прозрачной пленки, иллюминаторы пропускают 92% видимого света. Почти 18-метровая New Shepard автономна и не управляется пилотами/инженерами с земли. Оснащена системой аварийного спасения экипажа. Разработка начата в 2006-м. Для космодрома компания Джеффа Безоса купила 770 кмземли в Техасе

В феврале 2021-го Blue Origin показала свой космодром.

В марте Amazon запустила акселератор космических стартапов: выделяют по $100 000.

NASA одобрило использование тяжелой ракеты New Glenn для будущих беспилотных миссий научного и исследовательского характера.

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.