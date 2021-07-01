В последний день июня космическая компания миллиардера Илона Маска после запуска ракеты Falcon 9 идеально вернула с высоты 141 км над поверхностью Земли ее первую ступень. Видео появилось в Twitter SpaceX, еще один ролик (ниже) – фрагмент из трансляция миссии Transporter-1.

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Таким образом, ступень B1060 слетала в околоземное пространство в восьмой раз за год.

Посадку 40-метровая конструкция совершила на площадке LZ-1 на мысе Канаверал во Флориде – это в девяти километрах южнее места старта.

Перед входом в плотные слои атмосферы для уменьшения температурных и динамических нагрузок падающая ступень включает на несколько секунд три двигателя (из девяти). После такого активного торможения она продолжает свободное падение до высоты в несколько километров.

Затем включается один двигатель, и за счет его дросселирования (с корректирующими положение ступени четырьмя решетками-рулями и "пшиками" сжатым газом) она совершает мягкую посадку на опоры, которые выпускает за несколько секунд до касания поверхности.

Весь процесс полностью автоматизирован.

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Евгений Пилипенко

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