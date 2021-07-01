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Технологии | Нет, это не компьютерная графика. Посадка ракеты SpaceX на наземную площадку – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
01.07.2021, 10:39
Посадка первой ступени ракеты Falcon 9 (фото — пресс-служба компании SpaceX)
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В последний день июня космическая компания миллиардера Илона Маска после запуска ракеты Falcon 9 идеально вернула с высоты 141 км над поверхностью Земли ее первую ступень. Видео появилось в Twitter SpaceX, еще один ролик (ниже) – фрагмент из трансляция миссии Transporter-1.

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Таким образом, ступень B1060 слетала в околоземное пространство в восьмой раз за год.

Посадку 40-метровая конструкция совершила на площадке LZ-1 на мысе Канаверал во Флориде – это в девяти километрах южнее места старта.

Перед входом в плотные слои атмосферы для уменьшения температурных и динамических нагрузок падающая ступень включает на несколько секунд три двигателя (из девяти). После такого активного торможения она продолжает свободное падение до высоты в несколько километров.

Затем включается один двигатель, и за счет его дросселирования (с корректирующими положение ступени четырьмя решетками-рулями и "пшиками" сжатым газом) она совершает мягкую посадку на опоры, которые выпускает за несколько секунд до касания поверхности.

Весь процесс полностью автоматизирован.

Читайте также: Спутники, ракеты и медицина. Чем украинцы удивили на конкурсе космических стартапов? Топ-5

Евгений Пилипенко
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Илон Маск spacex falcon 9 технологии космос ракета посадка ступень
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