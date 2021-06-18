Вчера, 17 июня в 19:09 вечера по киевскому времени, состоялся успешный запуск ракеты Falcon 9 компании SpaceX, которая вывела на промежуточную орбиту спутник навигационной системы GPS третьего поколения GPS III SV05.
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Старт осуществили с площадки SLC-40 космодрома ВВС США на мысе Канаверал в штате Флорида.
Liftoff! pic.twitter.com/7dan9aoOsa— SpaceX (@SpaceX) June 17, 2021
Миссии сопутствовала прекрасная для наблюдений погода, а камеры на ракете показали в этот раз весь процесс почти идеально – без критических прерываний и задержек. Особенно впечатляющим было видео автоматической посадки ступени на площадку далеко в океане через 8,4 минуты после запуска.
Любители бокса на профильных ресурсах соглашаются, что это была, вероятно, визуально лучшая трансляция среди всех миссий SpaceX.
Первая ступень B1062 ракеты слетала в космос второй раз (первый – 5 ноября 2020 года в миссии GPS III SV04), а створки носового обтекателя были новые. Ступень успешно вернулась на Землю, сев на дрон-платформу Just Read the Instructions в Атлантическом океане в 647 км от места старта, створки подняли из воды в 758 км.
Fairing deploy pic.twitter.com/OPkHu3a2Bq— SpaceX (@SpaceX) June 17, 2021
10-секундный отсчет перед стартом – с 19 минуты 44 секунды основной трансляции. Финальный этап посадки ступени – с 27 минуты 20 секунды. Отделение спутника от второй ступени – на временной отметке 1 час 49 минут 20 секунд.
После этого аппарат своим ходом доберется до целевой точки и "округлит" орбиту до ~20 200 км.
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GPS III SV05 разработан и собран компанией Lockheed Martin. Он обеспечивают невиданную ранее мощность сигнала и точность навигации – в три раза выше прошлой, имеют "усиленную в восемь раз" защиту от шумоподавления и 15-летний срок эксплуатации. Аппарат оснащен транслятором L1C-сигнала, что делает его совместимым с другими системами вроде европейского Galileo для гражданских.
Группировка третьего поколения GPS-спутников будет состоять из >30 аппаратов. Они заменят те, которые сейчас обеспечивают сигнал GPS по всей планете. Сеть выглядит примерно так. Первые 10 аппаратов GPS III планируют запустить до 2023-го включительно, остальные в конфигурации GPS IIIF начнут размещать с 2026-го по 2034 годы.
Первый спутник GPS III Vespucci был запущен в декабре 2018 года, второй, Мagellan, в августе 2019-го, третий, безымянный, – в конце июня-2020, четвертый – в ноябре 2020-го.
- Вчера, 17 июня, на Китайскую космическую станцию был запущен корабль Shenzhou-12: вскоре трое тайконавтов ступили на ее борт.
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