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Сбой в системе на легендарном телескопе в космосе. Попытки "реанимировать" пока безуспешны видео

17.06.2021, 11:28
Отправка телескопа Hubble в путь (фото — NASA, Smithsonian Institution, Lockheed Corporation)
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Вечером 13 июня легендарный космический телескоп Hubble прекратил все астрономические наблюдения из-за неполадок с бортовой компьютерной системой. Аэрокосмическое управление США сообщило, что неисправна, по видимому, одна из плат памяти орбитальной обсерватории.

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14 июня операторы из Центра космических полетов им. Годдарда в Мэриленде попытались перезапустить компьютер аппарата-старожила, но без успеха. Аппаратура находится в "безопасном режиме".

Сейчас специалисты NASA пытаются переключить систему на один из блоков резервной памяти. Если такой маневр сработает, сутки телескоп будут тестировать, прежде чем снова включат научные инструменты и дадут отмашку на продолжение наблюдений за космосом.

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Несмотря на несколько ремонтов и обновлений во время полетов челноков NASA, телескоп все больше "дряхлеет".

СПРАВКА. Автоматическая обсерватория "Хаббл", совместный проект NASA и ESA, находится на околоземной орбите с апреля 1990 года: туда ее вывел шаттл Discovery. Исследует космос в ультрафиолетовом, видимом, инфракрасном диапазонах. Разрешающая способность 11-тонного телескопа с 2,4-метровым зеркалом до 10 раз больше, чем у аналогичного телескопа на Земле. Аппарат двигается по почти круговой орбите 561×566 км с наклонением 28,471° на скорости ~7,5 км/с. Его "мозг", система NSSC-1, построена по технологиям конца 1980-х. Ее модернизировали в 2009 году.

В ноябре NASA надеется запустить "долгострой" – телескоп James Webb, многократно улучшенный аналог "Хаббла". Его вряд ли смогут отремонтировать вручную в случае поломки, так как разместят в 1,5 млн км от Земли на специфической орбите.

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Видео: ЕSO & ESA, jennifergala 

Евгений Пилипенко
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