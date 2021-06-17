Вечером 13 июня легендарный космический телескоп Hubble прекратил все астрономические наблюдения из-за неполадок с бортовой компьютерной системой. Аэрокосмическое управление США сообщило, что неисправна, по видимому, одна из плат памяти орбитальной обсерватории.
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14 июня операторы из Центра космических полетов им. Годдарда в Мэриленде попытались перезапустить компьютер аппарата-старожила, но без успеха. Аппаратура находится в "безопасном режиме".
Сейчас специалисты NASA пытаются переключить систему на один из блоков резервной памяти. Если такой маневр сработает, сутки телескоп будут тестировать, прежде чем снова включат научные инструменты и дадут отмашку на продолжение наблюдений за космосом.
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Несмотря на несколько ремонтов и обновлений во время полетов челноков NASA, телескоп все больше "дряхлеет".
1...2...3... quiz time! How well do you know Hubble in numbers?— Hubble (@NASAHubble) June 14, 2021
The s in the thread below will test your knowledge about important numbers to the Hubble mission! Check back tomorrow for the answers. pic.twitter.com/csas6cZ2f9
В ноябре NASA надеется запустить "долгострой" – телескоп James Webb, многократно улучшенный аналог "Хаббла". Его вряд ли смогут отремонтировать вручную в случае поломки, так как разместят в 1,5 млн км от Земли на специфической орбите.
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Видео: ЕSO & ESA, jennifergala
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