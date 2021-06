Вечером 13 июня легендарный космический телескоп Hubble прекратил все астрономические наблюдения из-за неполадок с бортовой компьютерной системой. Аэрокосмическое управление США сообщило, что неисправна, по видимому, одна из плат памяти орбитальной обсерватории.

14 июня операторы из Центра космических полетов им. Годдарда в Мэриленде попытались перезапустить компьютер аппарата-старожила, но без успеха. Аппаратура находится в "безопасном режиме".

Сейчас специалисты NASA пытаются переключить систему на один из блоков резервной памяти. Если такой маневр сработает, сутки телескоп будут тестировать, прежде чем снова включат научные инструменты и дадут отмашку на продолжение наблюдений за космосом.

Несмотря на несколько ремонтов и обновлений во время полетов челноков NASA, телескоп все больше "дряхлеет".

СПРАВКА. Автоматическая обсерватория "Хаббл", совместный проект NASA и ESA, находится на околоземной орбите с апреля 1990 года: туда ее вывел шаттл Discovery. Исследует космос в ультрафиолетовом, видимом, инфракрасном диапазонах. Разрешающая способность 11-тонного телескопа с 2,4-метровым зеркалом до 10 раз больше, чем у аналогичного телескопа на Земле. Аппарат двигается по почти круговой орбите 561×566 км с наклонением 28,471° на скорости ~7,5 км/с. Его "мозг", система NSSC-1, построена по технологиям конца 1980-х. Ее модернизировали в 2009 году.

