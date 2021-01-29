Впечатляющая детализация. Астрономы сделали радиоснимки Луны в широком разрешении – фото

Американские астрономы сделали высококачественные радиоснимки Луны в широком разрешении. Об этом сообщает пресс-служба Национальной радиоастрономической обсерватории США (NRAO).

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Как отмечается, снимки сделаны в рамках испытаний нового радиотелескопа Green Bank Telescope (GBT) в Западной Вирджинии – крупнейшего в мире полноповоротного радиотелескопа.

На телескопе установлен новый датчик от Raytheon Intelligence & Space, пишут в обсерватории. Он послал в космос радиосигнал, а отраженный сигнал принял комплекс NRAO VLBA – это сеть из 10 станций наблюдения по всей территории США, каждая из которых оборудована 25-метровой антенной.

Исследователям удалось получить снимки с детализацией до пяти метров в месте, где в 1971-м приземлился Апполон-15 (нажимайте на картинки, чтобы увеличить)

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Директор обсерватории Тони Бисли считает, что этот проект значительно расширит возможности для проведения новых интересных исследований.

Как сообщается, на основе полученных в ходе испытаний данных планируется разработать более мощную радарную систему, которая сможет отображать объекты Солнечной системы с беспрецедентной детализацией и чувствительностью.

Большая мощность позволит улучшить обнаружение и визуализацию небольших объектов, проходящих мимо Земли, спутников других планет и различных объектов в Солнечной системе, объясняют в обсерватории. Ученые считают, что она также позволит использовать радиосигналы для исследований на орбитах Урана и Нептуна, что расширит понимание Солнечной системы.

В декабре 2020-го телескоп на Гавайях сделал самый четкий снимок пятна на Солнце.

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Фото – Sophia Dagnello, NRAO/GBO/Raytheon/AUI/NSF/USGS

Марк Сировой

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