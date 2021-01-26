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"Чтобы попрощаться". В начале февраля к Земле подлетит "искусственная мини-Луна"

26.01.2021, 13:01
Фото: pixabay

В начале февраля к Земле приблизится "искусственная мини-Луна" 2020 SO, после чего покинет гравитационное поле нашей планеты. Об этом сообщает Newsweek.

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Как сообщается, "мини-Луна" 2020 SO была впервые обнаружена 17 сентября 2020 года обсерваторией на горе Халеакала на острове Мауи, Гавайи. Астрономы начали предполагать, что объект искусственный из-за его необычных характеристик. Впоследствии исследователи определили, это – верхняя ступень ракеты Atlas-Centaur, которая была запущена в 1966 году в рамках неудачной лунной миссии NASA Surveyor 2.

1 декабря 2020-го 1 декабря 2020 года 2020 SO "очень близко" подошла к Земле, сообщал астроном Джанлука Маси из проекта Астрономической обсерватории Беллатрикс Virtual Telescope Project.

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По его словам, тогда объект приблизился к нашей планете на расстояние около 50 000 км, что эквивалентно примерно 13% среднего расстояния от Земли до Луны.

1 февраля объект снова безопасно сблизится с Землей, теперь – на расстояние примерно 225 000 км, пишет издание. По словам Маси, "мини-Луна" будет находиться у нашей планеты до марта, а затем выйдет из гравитационной хватки Земли. 1 февраля Virtual Telescope Project начнет трансляцию события. 

"После чрезвычайно близкого пролета в декабре 2020 года SO снова безопасно приближается, на этот раз, чтобы попрощаться", – сказал он.

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Марк Сировой
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Луна космос земля астероид 2020 SO Atlas-Centaur

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