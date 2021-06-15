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Американские военные запускают в космос ракету Minotaur I с кабаном-авиатором – трансляция видео

15.06.2021, 08:30
Полет ракеты Minotaur I (фото - NASA, Ali Stancil)
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На сегодня, 15 июня, запланирована миссия NROL-111 Национального управления военно-космической разведки США. Твердотопливная ракета Minotaur I выведет на орбиты три полезные нагрузки для Пентагона. Запуск осуществляет корпорация Northrop Grumman.

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Основной пассажир на ракете – шестой и последний военный спутник группировки защищенных от взлома и подавления аппаратов связи AEHF. О нем мало что известно, кроме того, что масса аппаратуры не должна превышать 580 кг ("потолок" для Minotaur I с таким грузом – орбита 185 км с наклоном 28,5°). На солнечно-синхронную орбиту ракета может вывести до 331 кг.

На традиционно причудливой эмблеме миссии изображен кабан-авиатор со слоганом "Смелость – мой друг". По мнению NRO, эти животные – хорошие примеры упорства. Три звезды на логотипе представляют три полезные нагрузки.

Старт на коммерческом космодроме Wallops в штате Виргиния запланирован на 14:00 по киевскому времени. В точке запуска будет 07:00 утра.

Площадка Pad 0B расположена на восточном побережье Уоллопса – одного из барьерных островов Вирджинии:

После короткого вертикального подъема "Минотавр", как и подобает межконтинентальным баллистическим ракетам, отклонится и ляжет на заданный курс.

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"Минотавр-1" – твердотопливная четырехступенчатая ракета легкого класса, построенная на основе списанной межконтинентальной баллистической ракеты LGM-30 (Minuteman II) шахтного базирования. Работает на токсичном полибутадиене с концевыми гидроксильными группами (HTPB).

Высота — 19,21 м, диаметр — 1,67 м, стартовая масса — 36,2 т, тяга ступеней — 935, 268, 118 и 35 кН. С 2000 года — 11 запусков с 62 спутниками, все успешные.

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Первая ступень – M55A1, вторая – SR19 от Minuteman (оба суммарно $4,3 млн), третья и четвертая – коммерческие Orion 50XL и Orion 38 от ракеты Pegasus соответственно.

Гидразиновый разгонный блок HAPS – пятая ступень – используется, когда нужно развернуть нескольких полезных нагрузок (не в этой миссии).

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Ярко-желтая "обертка" ракеты, более известная как "банан", – одеяло теплозащиты для первой и второй ступеней.

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Евгений Пилипенко
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