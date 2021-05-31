Как будет выглядеть "дно" сверхтяжелой ракеты Маска и космодром в океане – иллюстрации

Фанаты космоса выложили в сети иллюстрацию, как, вероятно, будет выглядеть снизу и сбоку двигательный отсек огромной первой ступени корабля-ракеты Starship. Глава SpaceX Илон Маск подтвердил в Twitter, что схема "довольно точно" отражает реальную картину.

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По предварительным данным, за разгон будут отвечать 32 метановых "раптора", расположенные кольцами по 20 (внешнее) и девять (внутреннее) единиц вокруг трех центральных двигателей.

Маск уточнил, что на самом деле среднее кольцо двигателей будет ближе к трем центральным, чем показано на картинке, причем все 12 будут способны качаться синхронно на карданном подвесе/упорной шайбе, регулируя вектор тяги.

По его словам, в такой конфигурации "намного лучше" торможение при посадке. Он также посетовал, что укладка множества длинных труб и проводов к 32 двигателям – "самая трудная часть" проектирования.

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"Дно" Super Heavy, как не в первый раз заметили в комментариях, немного напоминает компоновку двигателей советской сверхтяжелой ракеты Н-1, которая разрабатывалась с начала 1960-х. Все четыре тест-пуска Н-1 были неудачными на этапе работы первой ступени:

СПРАВКА. Финальный вариант многоразового корабля Starship вместе со ступенью Super Heavy будет высотой около 120 м, диаметром 9 м, стартовой массой до 5000 т. Грузоподъемность хотят довести до 150 т на низкую околоземную орбиту. Материал корпуса – легированная нержавеющая сталь 304L. Проектируется как для близких (из одной точки Земли в другую), так и дальних полетов в космос, в том числе на Луну и Марс. Планируется, что корабль сможет брать на борт до 100 человек.

Кроме того, один из 3D-дизайнеров показал, как будет выглядеть связка Starship+Super Heavy на будущей морской платформе Deimos. Глава SpaceX уточнил, что такой океанский космодром уже строится и "будет готов к пускам в следующем году".

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Евгений Пилипенко

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