UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Как будет выглядеть "дно" сверхтяжелой ракеты Маска и космодром в океане – иллюстрации

31.05.2021, 08:35
Как будет выглядеть
Иллюстрация: twitter.com/ErcXspace

Фанаты космоса выложили в сети иллюстрацию, как, вероятно, будет выглядеть снизу и сбоку двигательный отсек огромной первой ступени корабля-ракеты Starship. Глава SpaceX Илон Маск подтвердил в Twitter, что схема "довольно точно" отражает реальную картину.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По предварительным данным, за разгон будут отвечать 32 метановых "раптора", расположенные кольцами по 20 (внешнее) и девять (внутреннее) единиц вокруг трех центральных двигателей.

Маск уточнил, что на самом деле среднее кольцо двигателей будет ближе к трем центральным, чем показано на картинке, причем все 12 будут способны качаться синхронно на карданном подвесе/упорной шайбе, регулируя вектор тяги.

По его словам, в такой конфигурации "намного лучше" торможение при посадке. Он также посетовал, что укладка множества длинных труб и проводов к 32 двигателям – "самая трудная часть" проектирования.

Смотрите видео: Огромная скорость, потоки плазмы и шлейф. Как Starship будет сходить с орбиты

"Дно" Super Heavy, как не в первый раз заметили в комментариях, немного напоминает компоновку двигателей советской сверхтяжелой ракеты Н-1, которая разрабатывалась с начала 1960-х. Все четыре тест-пуска Н-1 были неудачными на этапе работы первой ступени:

СПРАВКА. Финальный вариант многоразового корабля Starship вместе со ступенью Super Heavy будет высотой около 120 м, диаметром 9 м, стартовой массой до 5000 т. Грузоподъемность хотят довести до 150 т на низкую околоземную орбиту. Материал корпуса – легированная нержавеющая сталь 304L. Проектируется как для близких (из одной точки Земли в другую), так и дальних полетов в космос, в том числе на Луну и Марс. Планируется, что корабль сможет брать на борт до 100 человек.

Кроме того, один из 3D-дизайнеров показал, как будет выглядеть связка Starship+Super Heavy на будущей морской платформе Deimos. Глава SpaceX уточнил, что такой океанский космодром уже строится и "будет готов к пускам в следующем году".

Нажмите картинку выше, чтобы увеличить

Смотрите фото: Впервые показана водородная корона Марса

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Илон Маск spacex технологии космос ракета платформа посадка ступень космический корабль двигатель starship Raptor Super Heavy
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 